La cadena de supermercados El Abastecedor ya trasciende a Ituzaingó: Llegó a CABA bajo la modalidad de «ecommerce»

La cadena de supermercados «El Abastecedor» desembarcó en Capital Federal en modalidad delivery. Esta modalidad hizo que sus ventas crecieran un 20%, con picos de 50% en algunos meses del aislamiento por Covid.

Jorge Munúa, su dueño, tiene 52 años. Arrancó en 2003 con su primer supermercado. Y ahora tiene 11 bocas de expendio, entre Ituzaingó, Villa Udaondo, Francisco Álvarez (Moreno) y Castelar, donde tiene oficinas centrales.

“Nací y me críe en una piecita en el fondo de una carnicería de Ituzaingó. Mi papá arrancó alquilando y luego compró. Arranqué trabajando con mi viejo a los 12 años, atendía el mostrador. La carnicería se llamaba El Abastecedor, por eso aunque me digan que el nombre no es marketinero, no lo quiero cambiar, es un homenaje”, señaló el empresario al portal Bae Negocios.

La franquicia cuenta con 600 empleados en forma directa y 400 en forma indirecta. El Abastecedor tiene 8 locales propios, 3 franquicias y un centro de distribución de e-commerce en Moreno. La mayoría son supermercados de proximidad que tienen un promedio de 900 metros cuadrados, pero también hay locales de 1500 metros cuadrados. Uno de sus puntos fuertes es la carne.

“Tenemos producción ganadera en La Pampa – contó Munúa-. La carne es nuestro diferencial, hacemos todo de cero, hacemos faena, distribución, todo sin intermediarios, lo que nos permite posicionarnos con buenos precios. Manejamos un rodeo propio de alrededor de 5000 cabezas en producción. Vendemos 60.000 kilos semanales, el 25% de la facturación del negocio”.

Este año, por la pandemia, lanzó su ecommerce. «Se puede comprar on line y al día siguiente el pedido puede estar en Caseros, en General Rodríguez o en la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace un mes, desembarcamos en CABA en varios barrios porteños como Liniers, Villa Luro, Floresta, Devoto y Flores, entre otras y seguiremos avanzando, el tema es no tropezarse y garantizar la entrega. Todo nos ayudó y somos la empresa de supermercado regional que más vende por ecommerce en la provincia de Bs As.», explicó Munúa.

Fuente: Bae Negocios