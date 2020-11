Villa Sarmiento no tiene paz: Regresaban de una protesta en la comisaría y una banda los asaltó en la puerta de su casa

El viernes pasado, una familia fue asaltada en la puerta de de su casa, en Villa Sarmiento, poco después de haber participado de una marcha en reclamo de seguridad debido a la cantidad de robos que se cometen en la zona.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 22, cuando un matrimonio, sus dos hijos de de 5 y 9 años y la cuñada del hombre salían de una casa con intenciones de abordar un auto. Entonces, fueron interceptados por cuatro delincuentes que se les cruzaron a bordo de otro vehículo con fines de robo.

👇Así relataban las víctimas, el momento del robo.



El violento robo ocurrió el viernes cerca de las 22 en la calle Coronel Toscano, entre Pastor Obligado y Gutiérrez, en Villa Sarmiento. #Telenoche #Moron #Inseguridad pic.twitter.com/LkQWx96cK1 — Telenoche (@telenoche) November 2, 2020

Las víctimas denunciaron en la comisaría 5ta. de Morón que, al momento del hecho acababan de regresar de participar de una marcha en reclamo de seguridad, realizado minutos antes justo en la puerta de la dependencia policial.

De acuerdo a los damnificados, todos los delincuentes estaban armados y no se interesaron por el auto sino que solo se apoderaron de algunas pertenencias.

Ayer vecinos de villa sarmiento se manifestaron frente a la comisaría en reclamo de más #Seguridad , cada día Morón está más #inseguro y el @MunicipioMoron solo responde con promesas, no hay compromiso real ni políticas públicas para la gente…🚓 pic.twitter.com/i5FWD3Gmh6 — Juan Franco Nardo (@Jfnardo) October 31, 2020

«El que avisa no traiciona: yo, si le hacen algo a mi hijo, mato. Ya estamos cansados de los robos y sobre todo de la manera en que andan armados. Me decían que me tirara al piso y yo les pedía que me dejaran sacar a los chicos del auto», relató esta mañana al canal TN, Pablo, el padre de la familia asaltada.

«Cada 10 minutos suena la sirena de la policía», dijo; aunque “un patrullero para 200 cuadras” no basta para contener la situación creciente de inseguridad. “Los delincuentes se suben a la autopista y desaparecen”, manifestó.

Robo piraña en Villa Sarmiento: Cámaras de seguridad graban cómo atacan a un vecino para robarle el celular – Un… https://t.co/KCd0FXN44n pic.twitter.com/OJiPuxu52H — Darío Albano (@albanodl) October 27, 2020

“Hay cámaras de seguridad en el barrio, pero a los chorros no le importa nada. Además, ahora con los barbijos casi no se les ven las caras. Nos están llevando a que salga un vecino héroe que después termina con problemas”, agregó.

En tanto su esposa, Alejandra, aseguró que “los tipos estaban todos armados” y que “se llevaron un teléfono celular que solo vale siete mil pesos”. Después, aclaró que el teléfono tenía GPS y le habló directo a la Justicia: “Con un poco de voluntad se investiga y se puede dar con los delincuentes”.

Tras el asalto, los ladrones escaparon. La causa se tramita en la Fiscalía 5 de Morón, a cargo de Claudio Oviedo, quien ya ordenó medidas para ubicar a la banda.