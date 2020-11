Los deportes también son cultura: descubre dos de sus mejores películas

Más allá de los torneos internacionales y los partidos amistosos, los deportes representan una parte esencial de la industria del entretenimiento y de nuestras vidas. Son cientos las películas inspiradas en el gran esfuerzo y constancia que se encuentran detrás de los equipos y atletas, por lo que en esta oportunidad haremos un recorrido por dos de las más interesantes.

Fuente: Pixabay

The Fighter (2010)

Lo que más inspira de los deportes no es solo el juego en sí, sino la historia humana detrás. Por eso comenzamos este top con The Fighter (2010), una película dirigida por David O. Russell y protagonizada por Mark Wahlberg. Esta tuvo un éxito especial ya que está basada en la vida de real del Micky Ward, un boxeador novato que intenta huir de la sombra de su hermano mayor, un boxeador con problemas de adicción. En esta podemos ver retratada la dura realidad que enfrentan muchas familias de clase trabajadora y de cómo un deportista persigue su mayor sueño. Las luchas y combates de boxeo son algunos de los eventos deportivos más vistos y de los más buscados en Internet. Este ha sido tan popular que además de películas tiene videojuegos basados en él como lo es Rocky Legends, un juego de lucha en el que la persona puede ser Rocky Balboa y presenciar cómo fueron sus primeras peleas antes de ser famoso. Otro de los más populares es Knockout Kings, un juego de simulación de boxeo y uno de los primeros en estar disponible para PlayStation. Igualmente, existen plataformas de casino que tienen los clásicos juegos de póker, blackjack y cartas, y que además ofrecen tragamonedas gratis con temáticas alusivas al boxeo como Boxing Arena y Boxing. No es de extrañar que este deporte inspire la creación de diferentes juegos y películas, ya que el boxeo está dentro de los cinco deportes con más espectadores por streaming y es ampliamente practicado de forma profesional en todos los continentes.

Fuente: Pixabay

Diego Maradona (2019)

Sin duda el argentino Diego Armando Maradona es considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. El atleta fue conocido por su liderazgo y su habilidad para crear oportunidades de gol por lo que ha sido por mucho tiempo fuente de inspiración para diversas películas. Una de ellas es Diego Maradona (2019), un documental que muestra la carrera del célebre jugador, quien junto con a la selección Argentina ganaron la copa mundial en 1986 y quien participó en el equipo de S.S.C. Napoli en la misma época. Cabe destacar que el fútbol es uno de los deportes más jugados de manera recreativa y profesional en Argentina, tanto así que este forma parte de la identidad nacional y permitió al país ver nacer a muchos futbolistas talentosos que forman parte de los clubes nacionales, así como alguna vez lo fue Maradona. La asistencia de estos futbolistas a las canchas en el 2020 se vio interrumpida, pero afortunadamente se espera que en octubre del mismo año se habilite el regreso del futbol local por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) en todas sus categorías. Además, el más grande sucesor que ha tenido Diego hasta la fecha en pasar por las canchar argentinas es Lionel Messi, un gran atleta que también cuenta con diferentes documentales de su camino futbolístico.

Los deportes están cargados de emoción e historia. Estos no solo traen momentos de diversión en los partidos y películas, sino que pueden llegar a representar a una nación entera, y estos seguirán siendo motivación para los atletas e inspiración para el entretenimiento.