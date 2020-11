El AMBA cambia de fase: El Gran Buenos Aires acumula 458 mil casos y la Provincia más de 18 mil fallecidos por Covid-19

La curva descendente es cada vez más marcada, pero casos y muertos se acumulan. Los resultados no se analizan, al menos no públicamente. ¿Se evitó o no el desastre? a horas de abrir el AMBA y autorizar el regreso a las universidades, el Gobierno confirmó 11.100 nuevos casos de coronavirus en Argentina.

Con estos registros, ​suman 1.217.028 positivos, lo que deja al país en el 7° lugar del ranking mundial. En las últimas 24 horas, se notificaron 248 nuevas muertes, por lo que al momento el total de personas fallecidas es de 32.766. En ese punto estamos cerca del top 10, pero con menos población. La tasa de letalidad (2.69%) nos ubican en los estándares de Brasil o Gran Bretaña.

El virus se saturó en Capital y Gran Buenos Aires también, al fin. Provincia de Buenos Aires sigue al frente. Ayer se declararon 3240 casos. De acuerdo a la Sala de Situación del Ministerio de Salud Bonaerense se acumulan 565 mil infectados, lo que representa el 46% de todo el país. Además, en PBA la pandemia se cobró 18276 muertos (3.23% de letalidad), el 55.7% de víctimas argentinas.

El mayor problema radicó en el GBA, con 457 mil contagios. Hospitales saturados, pacientes que cumplían aislamiento doméstico y que en el peor de los casos ni siquiera llegaron al hospital. El protocolo evitó la tapa de los diarios.

El Municipio de La Matanza sigue a la cabeza del ranking, con 62 mil casos y 2075 muertos (3.35%).

Morón informó de 5 fallecimientos anoche y suma 527 desde que comenzó la pandemia. También se informaron 46 casos positivos y 38 recuperados. De esta manera el municipio acumula 11923, con una tasa de letalidad del 4.4%. Los casos activos llegan hoy a 521. Y 314 aguardan el resultado de sus estudios.

Tres de Febrero suma 15169 contagios y 582 víctimas (3.84%). Hurlingam 6174 y 235. Ituzaingó lleva 6078 infectados y 277 muertos (4.56%, una de las tasas más altas de letalidad del país). Merlo 18421 y 623. Moreno, 18778 y 507 (2.7%).

Informe diario de la situación del #coronavirus en la Provincia de Buenos Aires al día 6 de noviembre. Presentamos la nueva Sala de Situación COVID19 de @BAProvincia, un sistema que resuelve los retrasos estadísticos y transparenta las cifras.

👇https://t.co/dEAvGEzc0Z pic.twitter.com/E5tvY3G8Gz — SaludBAP (@SaludBAP) November 6, 2020

Este viernes se informará una nueva etapa del distanciamiento social, ya sin cuarentena. Pasaron 231 días desde su inicio. Sin balance, ahora todos los cañones del Estado apuntarán a salvar las vacaciones y repuntar con el turismo.

Sobre el filo autorizaron las clases presenciales en universidades. Las escuelas dependen de cada Provincia. PBA unificó los ciclos lectivos 2020-21. No habrá egresos, salvo para quienes terminan ciclo, a quienes se los habrá de diagnosticar de alguna manera de aquí a marzo, para que puedan dar el salto.

En el interior de la Provincia comenzaron a volver algunos pocos chicos, en 24 distritos. En esas zonas hubo menos carga viral. Igualmente perdieron el año.