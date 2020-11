El Palomar celebró el 46º aniversario de la Ciudad: Colocan una placa por las víctimas de Covid-19, en la UGC N° 3

En el marco del 46º aniversario de El Palomar, el intendente Lucas Ghi se acercó a la UGC 3, para participar del acto de celebración junto a la comunidad. Además, colocaron una placa en recuerdo de las víctimas del Covid-19, junto a la titular de la Comisión de festejos de la ciudad Beatriz Luzzi.

“Atravesamos un año muy difícil, pero no queríamos dejar de encontrarnos, con todas las medidas de cuidado presentes, porque también la Comisión que está integrada principalmente por instituciones, no ha permanecido ajeno a este proceso, son todas instituciones que se comprometieron con distintas actividades de ayuda, donde no se donó sangre, hubo una olla, donde no hubo una olla, se juntó ropa, o una posta sanitaria”, destacó el intendente.

¡#PalomarCumple 46 años y lo celebramos con descuentos y promociones! 🎂🥳



📌Durante la semana del 10 al 15 de noviembre, comprá en El Palomar y accedé a numerosos beneficios.🎉🛍️



👉🏻Encontrá el distintivo en comercios adheridos.

Además, durante la jornada, se entregó un diploma de reconocimiento al Dr. Darío Germán Manenti por su labor sanitaria al servicio de la comunidad como director del Centro de Salud Dr. Srpingolo. El cierre, estuvo a cargo del Cantante Pedro Gruesso, quién entonó la canción Color Esperanza.

“Pudimos encontrarnos, hacer este balance y sobre todo, cargar pilas para lo que viene, que ojalá el año que viene, vacuna mediante, a partir de las gestiones que viene haciendo nuestro Gobierno podamos empezar a recorrer un 2021 un poco más estable y retomando esas cosas que tanto nos gustan, como encontrarnos con los vecinos y vecinas”, expresó Lucas Ghi.

La ciudad, que surgió a comienzos del siglo XX, se denomina El Palomar, en referencia a un conocido palomar del siglo XVIII ubicado en la chacra de Diego Cassero. Además, en 1852 se desarrolló la batalla de Caseros en los terrenos donde actualmente se encuentra la estación ferroviaria.

En noviembre de 1910, se produjeron los primeros loteos realizados por la firma Massini, constituyéndose en la fecha de la fundación de la localidad y ese mismo año se inauguró la estación ferroviaria. Finalmente, en el año 1974 El Palomar fue elevado a categoría de Ciudad por la Ley Provincial Nº 8.324.

Acompañaron al intendente, el jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella; el secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad, Mariano Spina; la secretaria de Unidad Intendente, Mariana Fasciolo, el concejal del Frente de Todos, Gabriel Barquero; las directoras de la UGC Nº3 de El Palomar, Sol Steinberg; de la UGC Nº12, Natalia Lazarte y el director de la UGC Nº13, Jorge Luis Paz; entre otras y otros funcionarios.