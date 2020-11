JxC marchó contra el cierre del Aeropuerto: «Representa un daño inconmensurable a la economía y al comercio de la zona»

El ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, legisladores y concejales de Juntos por el Cambio se movilizaron este mediodía a la entrada del Aeropuerto de El Palomar para pedirle al Gobierno nacional que permita operar nuevamente a esa terminal. El sindicato de la aerolínea Flybondi se mantiene activa en ese reclamo, en defensa de esos empleos, mientras que la empresa presentó esta semana una denuncia penal contra el organismo que le bajó el pulgar con el argumento de que no cumplía con los protocolos Covid19.

La terminal no volvió a operar desde que en marzo se inició el período de cuarentena, aunque sí hubo algunos vuelos especiales por parte de esa compañía y de Jetsmart. Las cámaras de Comercio de Palomar, Ciudad Jardín, Morón y Hurlingham, más la Federación Empresaria Bonaerense, se expidieron también esta semana en respaldo de sostener el funcionamiento del AEP.

Con un Presidente cómplice del cierre, un Gobernador porteño que no conoce la Provincia y un Intendente ausente, acá estamos otra vez defendiendo nuestro Aeropuerto. EPA es empleo y federalismo. #SiAlAeropuertoElPalomar ✈️ pic.twitter.com/Ga04aFoEVc — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) November 13, 2020

La bancada de JxC fracasó en la sesión especial del miércoles, en minoría, en la que pretendía debatir varios proyectos relacionados con el funcionamiento de la terminal y el turismo. Por eso no extrañó ver hoy a los diputados Cristian Ritondo y, a los diputados provinciales Alex Campbell, Néstor Résico y María Eugenia Brizzi o al senador bonaerense Walter Lanaro, entre otros dirigentes. Tampoco en la Legislatura prosperaron los pedidos de la oposición. Concejales de la zona oeste también se sumaron a la movida.

«Al querer cerrarlo, una vez más el gobierno le da la espalda a los vecinos. El Aeropuerto es crecimiento, es trabajo es independencia y es una gran oportunidad para quien nunca viajó en avión, hacerlo a bajo precio con las Aerolíneas Low Cost. El silencio del intendente Ghi es preocupante», afirmó Tagliaferro.

“Con el cierre definitivo del EPA quedarían miles de trabajadores desocupados por los efectos perniciosos en los empleos directos e indirectos que genera la terminal», agregó Ritondo. «Representa un daño inconmensurable a la economía y al comercio de la zona. Por tanto nos parece una decisión arbitraria que condena a la pobreza y al atraso a los vecinos de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero”, sostuvo el jefe de bloque del PRO.

El cierre del Aeropuerto El Palomar va a dejar miles de desocupados más y un gran golpe para la economía. De la crisis se sale cuidando las inversiones y generando trabajo, no creando impuestos #SialAeropuertoElPalomar pic.twitter.com/Y9LuKV6c11 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) November 13, 2020

Los intendentes de la zona han acompañado el pedido por el Aeropuerto, aunque sólo Diego Valenzuela (JxC), de Tres de Febrero, se opuso a la decisión del OSRNA en forma pública. En septiembre, el ministro de Transporte había dado su palabra de que el AEP no iba a cerrar. Pero al no poder operar la low cost Jetsmart ya reprogramó sus vuelos desde Ezeiza a partir del jueves 19. Fue a regañadientes. Las empresas saben que no tienen los mismos costos y por eso, coinciden las dos, la jugada oficial favorece a Aerolíneas.

El Aeropuerto de Palomar fue inaugurado en 2018 y por sus bajos costos se elevó rápidamente entre las terminales más utilizadas por los pasajeros en cabotaje. Incluso se abrió a países limítrofes. El cambio de gobierno le puso freno.