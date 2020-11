La Copa, se mira y no se toca: Intendentes de JxC se reunieron en La Plata para analizar el Presupuesto 2021 de la Provincia

Los intendentes de Juntos por el Cambio se reunieron este miércoles en el Club San Luis de la ciudad de La Plata para analizar el proyecto de Presupuesto 2021 que presentó la Provincia. De la cumbre, participó el ex ministro de Economía de María Eugenia Vidal, Damián Bonari, quien explicó los detalles. Hay preocupación por el reparto de fondos en el año electoral.

En ese sentido, los intendentes piden que se mantenga el actual Coeficiente Único de Distribución (CUD) que determina cómo se distribuye la coparticipación.

“Queremos saber qué CUD se termina estableciendo para el año que viene, cuánto recibiría cada municipio en términos de coparticipación y además, queremos que todos los fondos que reciba la provincia de Buenos Aires, sean coparticipables”, señaló el intendente de La Plata Julio Garro, esta tarde.

“Cuando uno ve muchas obras interprovinciales, cosa que celebramos, pero lo cierto es que uno ve que tal vez una ruta pasa por cuatro municipios del oficialismo y por uno de Juntos por el Cambio. No significa que la obra esté mal, pero tenemos que buscar equilibrio para que también haya obra dentro de todos los municipios”, agregó.

Por su parte, el intendente de Lanús Néstor Grindetti fue mucho más tajante y aseguró que había “una distribución entre los municipios muy sesgada”. En esa línea aseguró que existe una marcada diferencia entre “la inversión que se prevé para Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora por un lado”, distritos dirigidos por el Frente de Todos “y la que se estima para Lanús”.

Sin embargo, Grindetti remarcó que el mayor problema del Presupuesto 2021 tiene que ver con las fuentes de financiamiento: “Plantean una gran inversión, que es muy loable, pero hay que ver cómo se financia. Dicen que van a hacer una inversión de miles de millones en obras y que para financiar eso no se va a pagar la deuda, y no es que nos parezca mal pero no hay especificaciones sobre cómo se va a renegociar esa deuda y es posible hacerlo».

Otro de los puntos que se discutió fue el Fondo Educativo. Los intendentes de Juntos por el Cambio piden que la distribución sea directa para los municipios y que no pase por la Dirección General de Cultura y Educación. “Hoy por cómo está planteado debería pasar por el Ministerio de Educación, pero lo cierto es que todos los intendentes, de cualquier partido, funcionamos muy bien cuando el fondo derrama directamente hacia los municipios, nos brinda agilidad a la hora de hacer las obras en los colegios”, indicó Garro.

Por otro lado, el jefe comunal de Trenque Lauquen Miguel Fernández, no se ejecutó el total del Fondo de Infraestructura de los Municipios (FIM) previsto para este año. “Todavía estamos tratando de conciliar las deudas de la provincia con los municipios de Juntos por el Cambio y todavía estamos peregrinando para poder ejecutar los fondos de infraestructura que se acordaron cuando se firmó la prórroga del presupuesto para el 2020”, explicó.

También intercambiamos miradas sobre la distribución de recursos para los municipios y la preocupación por la economía y la situación social. Pedimos que haya equidad en las nuevas obras que se llevan adelante. — Jorge Macri (@jorgemacri) November 18, 2020

Del encuentro participaron alrededor de 30 intendentes entre los que se destacan Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti ( Lanús), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ezequiel Galli (Olavarría), Héctor Gay (Bahía Blanca), Martín Yeza (Pinamar), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Gustavo Posse (San Isidro), entre otros. Todos ellos coindicen en una misma preocupación: la coparticipación y la distribución de fondos y obras a los municipios. Por ello, esperan por delante varias jornadas de negociaciones con el gobierno de Axel Kicillof y dentro de la Legislatura antes de que pueda aprobarse el Presupuesto 2021.

Militancia, a San Miguel

Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto encabezaron ayer un almuerzo en San Miguel para festejar el Día del Militante. Estuvieron también el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la senadora provincial Claudia Rucci (hija de José Ignacio Rucci) y los ex intendentes Martiniano Molina (Quilmes) y Ramiro Tagliaferro (Morón), ambos con intenciones de recuperar sus distritos.

Valenzuela se acerca a Monzó y tantea la posibilidad de ir por la gobernación. También estuvieron un grupo de ex intendentes cercanos a De la Torre como Gilberto Alegre (General Villegas) y los ex intendentes Luis Acuña (Hurlingham) y Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas).

Durante el almuerzo, en club municipal Los Indios, coincidieron en la necesidad de generar volumen político en la provincia de Buenos Aires para marcar la cancha a cualquier dirigente porteño que quiera imponer el PRO.