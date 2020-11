Detuvieron al ex piloto de TC Esteban Piccinin, condenado en el 2014 por pegarle un escopetazo en la pierna a su esposa

La Justicia ordenó hoy detener al ex piloto de TC Esteban Piccinin, quien en 2014 había sido condenado a 5 años y medio de prisión por la tentativa de femicidio de su ex esposa Romina Meneghini, a quien le disparó con una escopeta en la pierna izquierda, causándole 2 infartos y 63 intervenciones quirúrgicas.

Según trascendió, Piccinin quedó bajo custodia policial y en las próximas horas será trasladado a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Morón, que rechazó un pedido para que se declare la prescripción de la pena.

Raquel Hermida Leyenda, abogada de Meneghini, aseguró que Piccinin fue detenido en la clínica Del Sol en la que se internó tras enterarse de la resolución judicial y próximamente será alojado en la Unidad de Melchor Romero.

Ordenan detención de Esteban Piccinin, corredor de autos, para que cumpla de forma efectiva la condena a 5 años y medio de cárcel por haberle pegado un escopetazo a su ex pareja Romina Meneghini en Morón. pic.twitter.com/B3eilYHF8N — Mauro Szeta (@mauroszeta) November 19, 2020

«Todavía no caigo, me tiembla todo el cuerpo. La verdad que no lo puedo creer, después de siete años de lucha estoy contenta, es una mezcla de sensaciones, un reconocimiento social que era lo que necesitaba para cerrar esta etapa», dijo la víctima a esta agencia. La abogada, reconocida en el ambiente, a su vez ganó fama por sacar de la cárcel (con domiciliaria) a Daniel Bellini, el dueño de Pinar de Rocha, femicida de su pareja, Morena Pearson.

El 15 de octubre de 2013, Meneghini había ido a la casa de Morón en la que convivió con el agresor hasta separarse para buscar sus elementos personales. Entonces, el piloto la encerró en el garaje del inmueble, fue a buscar una escopeta y, al volver, le efectuó un disparó en la pierna izquierda. La descarga le dejó un agujero de 16 centímetros. Apenas puede caminar.

Tras el ataque, Romina estuvo internada en coma varios días, sufrió dos infartos y durante estos años fue operada en 63 oportunidades.

Al año siguiente, Piccinin fue juzgado por el TOC 4 que lo condenó por «tentativa de femicidio» a cinco años y medio de cárcel pero nunca fue detenido.

En el año 2013, Romina Meneghini sufrió el ataque de su marido, Esteban Piccinin, con una escopeta, que le dejó dos infartos, un año de internación, 57 operaciones y una discapacidad permanente. Durante todo este tiempo el atacante estuvo y sigue libre. pic.twitter.com/6Q2SFqdJUY — 𝖢𝖺𝗋𝗈𝗅𝗂𝗇𝖺 𝖨𝗌𝖺𝖻𝖾𝗅 (@CaroZaibac) January 24, 2019

La defensa del expiloto de TC apeló el fallo y luego pidió la prescripción de la pena, pero el Tribunal lo rechazó y ayer ordenó su captura. «Hicieron todo lo posible para estirarlo, mucho tiempo y la verdad que ya estaba resignada, es como que uno va perdiendo la fe porque la Justicia es lenta, pero recibí el gran apoyo profesional y psicológico de Raquel», destacó Romina.

La mujer afirmó que ella creyó que tras la primer condena «iba a quedar detenido» y que no se imaginó todo el tiempo que duró el proceso.

«Concretada la detención, el condenado deberá ser inmediatamente alojado en el sistema penitenciario provincial, en calidad de comunicado y a disposición exclusiva de este Tribunal. Asimismo, deberá practicarse el cómputo de pena», señaló el TOC 4 en la orden a la que Télam tuvo acceso.