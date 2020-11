De Avellaneda a Moreno: Contratar a una empresa ligada a los Moyano, el paso previo para municipalizar la recolección

Hasta la década del ’80 los recolectores de residuos permanecían en el último peldaño de la escala salarial, en un servicio que siempre había sido municipal. Sin embargo, los intendentes se dieron cuenta de que no podían resistir un paro por mucho tiempo. Y entre las internas y la evolución de las políticas liberales del menemismo, el servicio pasó a ser concesionado en todo el Gran Buenos Aires. El problema fue que crearon un monstruo: El servicio se volvió demasiado oneroso y cuando quisieron municipalizarlo se encontraron con que el gremio de Camioneros no estaba dispuesto a perder terreno, debido a que sus afiliados eran los mejores pagos de la escala municipal a través de las empresas que los gobiernos locales debían contratar.

Este problema sin solución encontró ahora una salida: Lanzar un sistema mixto, junto a una cooperativa ligada al sindicato de Hugo y Pablo Moyano, de quienes siempre se sospechó por una participación accionaria en el universo de la recolección privada, aunque nunca se pudo probar ante la Justicia (el líder camionero siempre aclaró que «no tengo nada que ver con Covelia).

El primer caso testigo fue el municipio de Avellaneda, que maneja Jorge Ferraresi, desde ayer ministro de Vivienda de la Nación. A principios de mes se encargó de municipalizar la recolección de residuos, derogando el contrato firmado en 2016 con la cooperativa Gestionar, ligada ahora al Municipio de Moreno, bajo la gestión de otra intendenta K como Mariel Fernández.

El nuevo servicio de la recolección recién se está acomodando en Moreno, con buenos resultados, después 20 años sin conocer otra empresa que no fuera El Trébol.

Esto ocurrió en medio de una interna entre el bloque K y el PJ de Mariano West, el cacique que antecedió a Walter Festa (2015-2019). Es que aún conserva una parte de su poder territorial y así pretendía extender aquél vínculo.

La «municipalización del servicio» de recolección se debatió todo el año, aún en pandemia. Lo que derivó en el aislamiento de la intendenta y en varios concejales contagiados de Covid-19, tras mantener reuniones con uno de los referentes más estrechos de Moyano, Eduardo Aparicio, que se infectó.

Al margen del contexto sanitario, hubo acuerdo: Finalmente el municipio se hizo cargo de la logística del servicio de recolección, pero los empleados de El Trébol pasaron a la cooperativa Gestionar, manteniendo el mismo convenio laboral. Esto se resolvió el 2 de noviembre por mayoría simple en el Concejo Deliberante: 13 concejales de 24 aprobaron la adjudicación, con 12 manos del F. de Todos, más Mirko García (JxC), de extracción gremial. 7 concejales del PJ se abstuvieron y tres de Juntos por el Cambio votaron en contra.

En la oposición creen que se contrató a una «empresa fantasma». Y que para absorber al personal no hacía falta pasar por otra empresa: «Municipalizar el servicio hubiera significado un ahorro de $25M», opina el macrista Leo Coppola.

Los delegados gremiales y trabajadores del sector habían marchado al HCD para meter presión y así celebraron la resolución. Según el gobierno municipal, el nuevo sistema promete una reducción del 46% en el costo y la incorporación de mil cuadras a las que no llegaba la empresa privada. Uno de los motivos del ahorro que la cooperativa paga 35% menos de impuestos y por lo tanto le factura menos al Municipio. El otro motivo es que todo el equipo lo pone el Estado. El servicio comenzó con 9 camiones propios, que llegaron gracias a un leasing con el Banco Provincia. El resto son alquilados, muchos a la empresa que se retiró (ET). Se espera que el año que viene lleguen tres más, con créditos del Banco Nación, y otros 27 del Ministerio de Medio Ambiente de Nación, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo.

El servicio en Moreno era realmente malo. No sólo era discontinuado sino que además no llegaba a todos los barrios. «Esta semana pasó todos los días, un lujo», contó una vecina de la zona de Puente Gnecco, por donde antes el camión pasaba, con suerte, tres veces a la semana. De todas formas, los empleados necesitan ir dejando atrás la tradición de ir más rápido de lo aconsejable y no permitirle a los vecinos sacar las bolsas cuando escuchan al camión.

Moreno y Avellaneda lograron lo que parecía imposible. Pero el resto ¿deberá esperar? Gestionar es un modelo que sólo se aplica con la venia de Moyano. La empresa fue creada en 2014 y firmó su primer contrato en febrero de 2015, bajo la gestión de Mauricio Macri en Ciudad de Buenos Aires.

Allí no se hizo cargo de la recolección. Apenas de una parte de la limpieza, con un equipo de 5 camionetas y 39 empleados que habían sido dados de baja por otras empresas del sector. Claro que al año siguiente ya pisaba en el sur.

Por lo visto, los macristas y ultra K, vieron salir la luz al mismo tiempo. El presidente de la cooperativa (que en 2015 contaba con 24 socios) se llama Claudio Carballeira, un hombre de confianza de Hugo Moyano y de llegada al cristinismo también: Fue el representante del Estado en la Autopista del Oeste.

«Este convenio es un hecho histórico. Un sueño que Hugo Moyano pudo concretar, ninguna cooperativa hasta el momento, se había creado para resguardar un puesto de trabajo», sostenía Caballeira, en su presentación en 2015.

De todas formas, quedan otras cuestiones por resolver, tanto financieras como sanitarias. En mayo, HCD de Moreno aprobó la ampliación de la ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), que define la estrategia relacionada con la recolección, tratamiento y división en origen de la basura en el Partido. Se supone que nació para controlar el antiguo problema de los basurales. Nacidos habida cuenta de la falta de un servicio.

La primera etapa del proyecto está centrada en la separación de los residuos en casa. A esto se suma la incorporación de puntos verdes para que los vecinos puedan acercar los reciclables y, en los planes a futuro, también se encuentra agregar un día de recolección domiciliaria de estos residuos.