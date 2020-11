Moreno: La nueva empresa de recolección, armada por el gremio de Camioneros, habría dejado afuera a 20 empleados

La salida de la empresa El Trébol y la llegada de una empresa creada por Camioneros dejó el primer tendal de heridos entre los recolectores del Municipio de Moreno: Una veintena de trabajadores quedaron afuera de listas blanca y, sin respuestas, hoy decidieron realizar una protestas en la puerta de los galpones que la empresa Gestionar LTD posee sobre la Ruta 25.

Un acuerdo político entre el gremio de Hugo y Pablo Moyano le posibilitó a la gestión de la indendenta Mariel Fernández terminar el contrato que unió por largos 20 años al Municipio con la firma de la hoja. Sin embargo, la discusión dejó varias preguntas sin responder en el recinto, cuando se aprobó el nuevo convenio y el pase de la planta de trabajadores a Gestionar, bajo presión del propio sindicato, que pedía mantener convenio laboral.

La cooperativa de Moyano dejó afuera a 20 empleados de la empresa de Recolección El Trébol, que quedó out del servicio en #Moreno , tras un acuerdo entre el gremio de Camioneros y la gestión de Mariel Fernández. El 2-11 el HCD aprobó el pase de la planta, sin listado en blanco… https://t.co/2nFfybNs3f pic.twitter.com/UZnXaz4nze — Darío Albano (@albanodl) November 24, 2020

El voto peronista se dividió (los concejales que todavía responden a Mariano West se abstuvieron). Juntos por el Cambio alegó que no tenían ni el listado de empleados, ni la licitación por el combustible. Además votó en contra del acuerdo político, porque si bien implicaba un ahorro, consideró que el Municipio se podría ahorrar «25 millones de pesos al mes (2.200M en cuatro años)» si el servicio se hacía directamente por el estado local. Algo que logró este mes Avellaneda, del ultra K Jorge Ferraresi (ahora ministro de Vivienda), luego de pasar por la misma cooperativa. Sin Moyano, no hay municipalización posible. No es tan fácil deshacer el negocio que lo volvió poderoso.

No se sabe si el ajuste llegó por cuestiones monetarias, o por una lista negra política. Pero lo cierto es que la nueva empresa se desligó del asunto: «No están en el listado de sueldos», le explicaba un encargado, hoy, a uno de los cesanteados.

La empresa, a todo esto, sólo se hacer cargo del personal. El Municipio paga el resto en forma directa. La compra (o alquiler) de camiones, el combustible. Es un ahorro, pero también una forma extorsiva de salir de la tercerización.

@todonoticias ahora … En moreno esto está pasando ahora en la cooperativa nueva que hay en Moreno de la recolección de residuos ex trabajadores de consorcio El trébol no fueron contratados para la nueva cooperativa quieren su trabajo de nuevo.. pic.twitter.com/5tEPw3oWVW — Carla Pereyra (@cacupereyra22) November 24, 2020

El servicio en Moreno era realmente malo. No sólo era discontinuado sino que además no llegaba a todos los barrios. «Esta semana pasó todos los días, un lujo», contó una vecina de la zona de Puente Gnecco, a fin de la semana pasada.

¿Se puede hacer un paro a Moyano? Gestionar es un modelo que sólo se aplica en dos distritos. La empresa fue creada en 2014 y firmó su primer contrato en febrero de 2015, bajo la gestión de Macri en Ciudad de Buenos Aires.

Allí no se hizo cargo de la recolección. Apenas de una parte de la limpieza, con un equipo de 5 camionetas y 39 empleados que habían sido dados de baja por otras empresas del sector. Claro que al año siguiente ya pisaba en el sur.

Por lo visto, los macristas y ultra K, vieron salir la luz al mismo tiempo. El presidente de la cooperativa (que en 2015 contaba con 24 socios) se llama Claudio Carballeira, un hombre de confianza de Hugo Moyano y de llegada al cristinismo también: Fue el representante del Estado en la Autopista del Oeste.

Llegó el día, las y los morenenses vamos a tener el servicio de recolección de residuos que nos merecemos.



Sigamos construyendo juntas y juntos el Moreno que soñamos ❤️ pic.twitter.com/U98WEn8LIW — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) November 8, 2020

«Este convenio es un hecho histórico. Un sueño que Hugo Moyano pudo concretar, ninguna cooperativa hasta el momento, se había creado para resguardar un puesto de trabajo», sostenía Caballeira, en su presentación en 2015.

De todas formas, quedan otras cuestiones por resolver, tanto financieras como sanitarias. En mayo, HCD de Moreno aprobó la ampliación de la ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), que define la estrategia relacionada con la recolección, tratamiento y división en origen de la basura en el Partido. Se supone que nació para controlar el antiguo problema de los basurales. Nacidos habida cuenta de la falta de un servicio.

La primera etapa del proyecto está centrada en la separación de los residuos en casa. A esto se suma la incorporación de puntos verdes para que los vecinos puedan acercar los reciclables y, en los planes a futuro, también se encuentra agregar un día de recolección domiciliaria de estos residuos.