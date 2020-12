Entrega de netbooks en Rafael Castillo: La ministra Vila aseguró que docentes y auxiliares recibirán la vacuna Covid

La Directora General de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, confirmó que tanto docentes como auxiliares estarán entre los primeros grupos que vayan vacunarse contra el COVID en Argentina. En principio, se busca garantizar el comienzo de las clases presenciales en marzo, aunque esto está supeditado a un acuerdo con los gremios docentes, que este año han acompañado toda la pandemia sin más premio que un reconocimiento verbal.

En declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia, la ministra precisó que “la idea es empezar las clases con los trabajadores de la educación ya vacunados”. Para que todo salga bien hay que tener en cuenta vacaciones y paritarias.

Vila agregó que fue un “año atípico, de muchos esfuerzos y que nos enorgullece el trabajo de los docentes, de las familias, con el compromiso que desarrollaron nuevas formas de enseñar y de aprender».

Destacó que “en 2021 están planificadas instancias de acompañamientos para los alumnos para complementar los contenidos que tal vez no fueron aprendidos este año. La idea es que puedan empezar el año más fortalecidos”.

"Los docentes y las fuerzas de seguridad están contempladas para estar entre los primeros grupos de vacunación. La idea es empezar las clases con los trabajadores de la educación ya vacunados".



Vila estuvo esta mañana junto al gobernador, Axel Kicillof, quien encabezó el acto de entrega de netbooks a estudiantes de Rafael Castillo. “Estas computadoras son un símbolo de lo que pasó en la Argentina y en la Provincia: estaban juntando polvo y arruinándose en los depósitos del Correo Argentino”, sostuvo desde la Escuela Secundaria Nº 127 Rodolfo Walsh.

El gobernador afirmó que “la pandemia nos afectó a todos pero no nos encontró en la misma posición”.

“Había estudiantes que no podían acceder a sus estudios porque no contaban con los recursos mientras en la Provincia nos encontrábamos con 97 mil netbooks que no habían sido distribuidas porque necesitaban actualizaciones”, detalló.

En esta ocasión, se entregaron computadoras a estudiantes del primer año del ciclo superior, y suman 8.323 las entregadas en 103 secundarias de La Matanza.