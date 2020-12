Al debate por las PASO, Valenzuela le agrega la Boleta Única y el desdoblamiento de las elecciones municipales en #PBA

La intención del Gobierno de suspender las Primarias del 2021 y, de los intendentes, de eliminar el articulado que impide las reelecciones eternas en la Provincia de Buenos Aires generó un debate interno en Juntos por el Cambio.

Los legisladores de JxC rechazaron la suspensión de la PASO, tras la firma de los gobernadores del pacto fiscal, que incluyó un pedido en aquel otro sentido. Por lo pronto, el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela (PRO) asomó dos propuestas que podrían servir de moneda de cambio a la pulseada.

El periodista e historiador propone eliminar las listas sábanas y desdoblar las elecciones municipales. Dos herramientas que el peronismo se ha negado a discutir, porque son dos de cartas que juegan en favor de su estructura.

Valenzuela, aprovechó el fin de semana largo para hacer un raid político por la costa atlántica. Visitó a Martín Yeza en Pinamar, donde dejó a parte de su familia, y después se escapó a Mar del Plata para ver a un viejo conocido: Guillermo Montenegro, con quien convivió en el gobierno porteño.

“Vengo a intercambiar experiencias de gestión en un momento muy especial del país y de la provincia con este doble dilema que es lo social y económico y la pandemia”, cuenta en una entrevista con con el diario La Capital.

Miembro del Grupo Dorrego con los intendentes del PRO del conurbano bonaerense, Valenzuela también frecuenta a dirigentes de otros sectores de Juntos por el Cambio, como los peronistas Joaquín de la Torre y Emilio Monzó.

El hilo conductor del momento es el equilibrio que debe haber entre salud y trabajo”, remarcó ayer, pero también aludió a las tensiones del escenario político, a la discusión del presupuesto bonaerense y a las próximas elecciones.

Seguimos fortaleciendo @JxCBuenosAires. Hoy con @AleLorden, @MaxiAbad y @martinyeza compartimos miradas sobre el presupuesto, la autonomía municipal y la creación de trabajo genuino en la Provincia. pic.twitter.com/7MbJzE9YPk — Diego Valenzuela (@dievalen) December 5, 2020

–La quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires fue uno de los hechos políticos de la semana. ¿Cómo lo analiza?

–El federalismo es uno de los valores de la Argentina. Está en la Constitución y requiere acuerdos, no imposiciones. Me parece que está teñido de una idea política de un sector del Frente de Todos, no de la totalidad. Ojalá siga primando el diálogo, la institucionalidad. Creo que el jefe de gobierno tiene todo el derecho a defender lo que cree que merecen sus vecinos. También nosotros desde la provincia decimos que los fondos que son producto de la decisión que se tomó con la Ciudad no se coparticipan.

–Se está discutiendo el presupuesto provincial. ¿Lo van volver a plantear?

–Lo hemos planteado un montón de veces: cada dinero que llega de Nación a Provincia debería coparticiparse a los municipios. Ojalá el presupuesto provincial sea una oportunidad de mejorar y corregir algunas de estas cosas.

–Los gobernadores piden suspender las PASO. ¿Lo ve factible?

–Es un tema que se está discutiendo. Tiene una razonabilidad en términos de que hay una pandemia y una crisis económica. Pero creo que la discusión de si hay o no PASO tiene que ser madura, de consensos, no de oportunismo electoral. Y muchos pensamos que a esa discusión habría que agregarle otras dimensiones de reforma política.

–¿Cómo cuáles?

–Quizá sea una gran oportunidad para la boleta única. Le da poder al elector, le resta poder al dedo del partido político, eliminando la lista sábana. Las personas pueden elegir por categoría. Y además eliminás papel. La boleta se termina convirtiendo en un volante que se entrega en las esquinas, termina habiendo mañas. Y en términos de medio ambiente también es un costo. Así que con la boleta única se podría votar mejor, con más transparencia, con más poder al ciudadano y con menos costo. De hecho, ya funciona en muchas provincias.

–¿Qué otra?

–Yo agregaría la cuestión de la autonomía municipal. No es algo inmediato. Quizás requiere de un debate más profundo, hasta constitucional, pero no podemos seguir pensando que la provincia se gobierna solamente desde La Plata. ¿Y por qué no separar las elecciones bonaerenses y votar en una fecha aparte de las nacionales? Yo siento que uno va a dar un debate y termina discutiendo lo nacional. Un día es Venezuela, otro la inflación, y nunca terminamos discutiendo lo nuestro. Eso debilita la identidad bonaerense, porque nunca terminamos de hablar de lo provincial.