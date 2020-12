Flybondi espera permiso para volver a volar desde El Palomar a partir del 19 de diciembre aunque podría mudarse a Ezeiza

La aerolínea low cost Flybondi solicitó volver a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) poder volver desde el próximo 19 de diciembre, con base de operaciones en El Palomar; y para eso lanzó una promoción para combinar destinos y ahorrar hasta un 60% desde el punto de vista del pasajero.

Flybondi informó que el itinerario solicitado sale desde el Aeropuerto de El Palomar a 12 destinos: Mendoza, Neuquén, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Posadas, Bariloche, Trelew, Iguazú, Jujuy y Santiago del Estero. En este sentido, lanzaron «Ultra Pases» para aquellos viajeros que durante el 2021 planeen recorrer la Argentina o que tienen familia en el interior del país.

¿Tenés familiares en el interior del país? 🤔

¿Viajas seguido por trabajo?💼

¿Sos apasionad@ de un destino en particular? 🗺️

Entonces el #UltraPase "A tu medida" es ideal para vos!



Ingresá a 👉 https://t.co/c8FExSjS5t ✈️



Más info en 👉 https://t.co/tbZRDP2z0X pic.twitter.com/Ow8Bks5Wo5 — flybondi.com (@flybondioficial) December 3, 2020

La cuponera que incluye cinco tickets aéreos -ida y vuelta- que combina los destinos nacionales preferidos y se puede canjear hasta cinco días antes del vuelo.

Para poder volver a volar Flybondi precisa de la autorización de la ANAC, en manos del camporismo, que insiste con que el aeropuerto «no se encuentra habilitado sanitariamente para realizar vuelos comerciales producto de la pandemia». Aunque el ministro de Transporte, Mario Meoni, no es partidario del cierre de la terminal, no tiene autoridad directa sobre la materia.

Por el momento el único aeropuerto que cuenta con un «corredor sanitario seguro», según el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), es Ezeiza, lugar hasta donde sí trasladó su operación JetSmart aunque la compañía declaró que esperaban que la medida fuera transitoria.

Tras el reinicio de sus vuelos de cabotaje en Argentina y la reapertura turística de muchos destinos, JetSMART Airlines incorporó cinco rutas a partir de diciembre. Hay distintas versiones no confirmadas sobre el caso Flybondi.

Mientras que un sector del kirchnerismo duro y los gremios aeronáuticos destacan que la aerlínea low cost tiene apenas un avión (por la cuarentena mandó a mantenimiento dos y alquiló el resto), la compañía informó que un avión está por regresar de México, mientras que el segundo llegaría al país entre fines de diciembre y principios de enero, para reponer la flota regular.

Flybondi no confirmó, ni negó la versión, pero en Corrientes y en Iguazú creen que este mes la empresa volverá a volar, aunque sea desde Ezeiza, no obstante lo cual se organiza otra marcha en apoyo al AEP para el jueves 17 de noviembre. A Jetsmar le bonificaron la tasa que paga en el aeropuerto internacional. Está claro que para las low cost, como para los intendentes de la zona oeste no es lo mismo tener o no un aeropuerto como el de Palomar. Tampoco para los pasajeros eventuales que quieran volar a bajo costo.

La parálisis del AEP hasta afectó la vida del Deportivo Morón, que mantiene a Flybondi entre sus sponsors, pero tuvo que viajar la semana pasada a Córdoba en micro porque no pudo utilizar el avión de esa empresa. Un descalabro propio de las internas en el Gobierno, cuya conducción tiene dos cabezas. Reconocido hasta por el propio intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.