Dictan la prisión preventiva al hombre volvió a atacar a una pareja, en Merlo, años después de dejar ciega a su esposa

La justicia penal de Morón dictó la prisión preventiva de un hombre condenado por haber dejado ciega a golpes a su mujer en el 2011 y que volvió a agredir a su nueva pareja en la localidad de Merlo.

Se trata de Carlos Goncharuk, que cumplió una condena de 8 años de prisión por golpear hasta dejar ciega a su exmujer Susana Gómez, en un hecho ocurrido en La Plata en el 2011 y que semanas atrás atacó con un cuchillo a su actual pareja.

Una fuente judicial confirmó a Télam que «el juez de Garantías de Morón, Gustavo Robles dictó la prisión preventiva para Goncharuk, a quien semanas atrás el mismo magistrado había denegado un pedido de excarcelación».

[VIOLENCIA DE GÉNERO] Denunció a su exmarido 13 veces, no la escucharon, la golpeó y quedó ciega ❌ Susana Gómez cuenta su experiencia y da su opinión sobre lo que sucede a nivel institucional ⛔ Si sos víctima de violencia de género, llamá al 144 📞 #CortaPorLozano pic.twitter.com/USMpls0TXy — telefe (@telefe) July 8, 2019

Según precisó también la fuente: «la fiscalía de Morón pidió la elevación a juicio de esta causa caratulada amenazas y lesiones en contexto de violencia de género».

En el 2011 Goncharuk atacó a golpes a su ex mujer, quien lo había denunciado en 13 oportunidades por la violencia que padecía.

La mujer sufrió el desprendimiento de ambas retinas, por lo que el hombre fue condenado a 8 años de prisión y a realizar un curso sobre violencia de género, el cual nunca efectuó pese a que recuperó la libertad el año pasado.

En esa oportunidad, la Justicia, para proteger a Susana y sus hijos, estableció una restricción perimetral de 100 kilómetros, algo inédito en la justicia argentina, por lo que el hombre fijó domicilio en Merlo, donde vivía junto a su actual mujer, a quien semanas atrás atacó con una cuchilla y fue detenido.

Dejó ciega a su ex, cumplió 8 años de cárcel y cuando salió apuñaló a su nueva pareja. Carlos Goncharuk, lejos de reeducarse, salió con el mismo objetivo con el que entró, volver a matar. Esta vez atacó a cuchillazos a la persona con quien vivía. @CharlieGonza07 @paulokablan pic.twitter.com/MHSW8Qo4SJ — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) November 6, 2020

«Dijimos que esto iba a suceder (un nuevo ataque), en los informes (de los peritos psiquiátricos y psicológicos) está todo», remarcó Susana Gómez en un video que difundió a la prensa.

Gómez reclamó que «la justicia penal actúe como corresponde, y si no lo hace vamos a pedir juicio político para el juez, que de una buena vez se me escuche a mí y a todas las mujeres que no son escuchadas».

La mujer ciega reclama que se cambie la carátula por la cual hoy está detenido Goncharuk a femicidio en grado de tentativa.

(Télam)