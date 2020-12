HCD Morón: Confirman que habrá un aumento de tasas del 35% y que reabrirán convocatoria para Defensor del Pueblo

En una inusual videoconferencia conjunto con todos los jefes de bloque, el presidente del Concejo Deliberante de Morón, Jorge Laviuzza, confirmó hoy que está obligado a reflotar la convocatoria para Defensor del Pueblo, a raíz del deceso de quien fuera su titular, el contador Abraham Gak, quien venía con una prórroga desde hacía más de un año, cuando el concurso terminó desierto.

«La Defensoría está acéfala hace tiempo, ya que en 2019 no encontramos una mayoría calificada. Abraham Gak no quiso dejar libre el espacio», explicó Laviuzza. Antes ya había renunciado el Adjunto, el abogado Enrique Pochat, aunque la Defensoría es unipersonal, por lo que no hay segundos a cargo.

El Concejo ahora está obligado a terminar con la convocatoria lanzada este año, que fue interrumpida por la pandemia. «En marzo, antes de la cuarentena, habíamos lanzado el decreto para convocar a una nueva elección. Quedó suspendida. Hoy más que nunca nos anima y nos obliga a tomar decisiones al respecto. Esta semana o la que viene estamos viendo cómo seguimos administrativamente. Hay que publicitarlo. En ésta época del año es difícil», contó el presidente del cuerpo. La ordenanza se reformó en 2018 para darle nuevas reglas a la elección, que está sujeta a tres modalidades.

«Una es a través de las UGC y las comisiones vecinales. A eso le agregamos dos más, con organizaciones y colegios profesionales, y la del apoyo de vecinos a una candidatura. Pero se nos complicó por el aislamiento. No se podía ir tocando timbre», aclaró Laviuzza hoy, ante la consulta de este medio.

Desde @hcd_moron realizamos una conferencia de prensa conjunta para hacer un balance de este año y plantear la agenda que tenemos por delante. Logramos cerrar período de mucho trabajo junto a @jllaviuzza, @paulamajdanski y todas las fuerzas políticas que integran nuestro Concejo. pic.twitter.com/zzyMr9YaPR — Gabriel Barquero (@barquerogaby) December 14, 2020

Entre otros asuntos, la presidenta de bloque del Frente de Todos, Paula Majdanski, también confirmó que el aumento promedio en las tasa será del 35% en enero. Se convocó a la Asamblea de Mayores Contribuyentes para el 23.

La Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) sufrirá más cambios, por sector. La Comuna avisó a la Federación de Estación de Servicio y negocia una suba superior. En principio, de 140%, que los empresarios calificaron como «impagable».

Es casi seguro que la suba será inferior a ese índice, pero superior al 35%. «Hasta el día 23 inclusive, se va a seguir trabajando, si es que no llegamos a un acuerdo antes. Se está trabajando con todos los actores», reconoció el bloque oficialista. Majdanski admitió que «seguimos sosteniendo la tasa epidemiológica», creada en junio de este año y pagan grandes comercios y empresas.

El HCD seguirá con las sesiones hasta fin de año. El 29 trata el Presupuesto 2021. Aún en pandemia, cumplió con un cronograma de reuniones mixtas (vía zoom), con 5 ordinarias y 5 extraordinarias. Lo que también permitió el desarrollo de audiencias públicas y de la Banca Abierta. Más allá de algunos escándalos, hoy reinó el respeto, aún cuando saltaron temas tales como el Aeropuerto, la renuncia de Emiliano Catena, o la interna en Juntos por el Cambio.