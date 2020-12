Otra vez en Moreno: Una mega banda de «falsos policías» asaltó y mantuvo cautiva en su casa a una madre y sus tres hijas

Una mujer, sus tres hijas y un remisero fueron asaltados por una banda integrada por 11 delincuentes, algunos de los cuales vestían chalecos policiales, que simularon hacer un allanamiento en su casa del partido de Moreno.

El hecho ocurrió ayer a las 14.45, en las calles Maza y Lemos, del barrio Villa Trujuy, en la zona de Moreno norte, cuando la mujer y sus tres hijas de 8, 10 y 12 años llegaban a su casa a bordo de un remis luego de realizar compras.

Al arribar, las cuatro y el remisero fueron sorprendidos por once delincuentes que bajaron de dos autos, algunos de ellos vestidos con chalecos policiales.

Uno de los asaltantes comenzó a gritar «todos quietos porque es un allanamiento policial», mientras que otro portaba un elemento habitualmente usan las fuerzas de seguridad para derribar las puertas e ingresar a las casas.

La banda de falsos policías obligó a la mujer, a las niñas y al remisero a ingresar a la casa con las manos en alta y en la cabeza, donde se apoderó de elementos de valor.

«Dame los millones te tenés porque si no me llevo a tu hija», en referencia a la menos de 8 años, le decía uno de los delincuentes a la dueña de casa, contaron las fuentes.

Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon y las víctimas denunciaron el hecho en la comisaría 2da. de Moreno, donde se inició una pesquisa por «robo agravado en poblado y banda con uso de arma». en la que interviene la fiscalía 4 de Moreno, a cargo del fiscal Federico Soñora.

Las fuentes dijeron que luego se determinó que mientras asaltaban a la familia, parte de la banda intentó entrar a una vivienda lindera para robar, aunque no lo concretó y sólo le robó el teléfono celular a uno de sus habitantes cuando estaba en la puerta.

Un jefe policial contó a Télam que investigadores de la DDI de Moreno analizaban las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona y recolectaban huellas en la escena con el fin de identificar a los ladrones y establecer si cometieron otros robos robos en la zona.

La familia asaltada es proveedora de pollos de la zona de Moreno, Paso del Rey y Merlo, agregaron las fuentes.

«Estaba pagando el remis y nos metieron a todos en la casa…A mí me llevaron arriba, al cuarto de mis nenas, con cuatro delincuentes y uno me dice ‘dónde esta la plata, dónde está la plata porque sabemos que tenés plata y si no me llevo a la nena’, contó esta mañana al canal TN Mariana, la mujer asaltada.

Así actúa la banda de falsos policías de Moreno.

Vestidos con ropa de la bonaerense, los delincuentes sorprendieron a Eduardo en la puerta de su casa, quien activó la alarma vecinal y logró resistirse al asalto. pic.twitter.com/DZDfeMlMQT — Sebastián Domenech (@domenech_news) July 9, 2020

«Uno se quería llevar a mi nena porque no le daba plata. Yo nunca le solté las manos a mi nena. Yo pensé que me moría en ese momento. Las otras de mis nenas estaban con la señora que trabaja en la casa y yo sola estaba con con mi nena de 8 años», agregó la mujer.

Mariana contó que entregó «todo lo que tenía» aunque no poseía el dinero que le pedían.

«Otro me dijo dame las alhajas y las joyas. Mi nena lloraba. Estuvieron como 15 minutos, para mi fue todo eterno», explicó..

Por su parte, el suegro de la mujer, Rubén, aseguró que los delincuentes sabían que la familia trabaja en la distribución de pollos y dijo que son los mismos que les robaron en el depósito.

«También nos dijeron aquella vez que era un allanamiento y robaron. Somos gente laburadora y nos pasa otra vez. Nos apuntan en grupo comando y nos roban. En ese robo también eran unos seis a siete delincuentes armados», recordó.

(Télam)