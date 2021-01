Garbarino tuvo que reincorporar a trabajadores despedidos pero cerró local en Morón porque le rescindieron el alquiler

Luego de que aceptara la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, la cadena comercial Garbarino reincorporó a 23 empleados (entre Morón, Merlo y Laferrere) que habían sido cesanteados por una protesta gremial previa a la Nochebuena. Sin embargo, tuvo que cerrar su local en Morón (Belgrano y Rivadavia) porque le rescindieron el contrato de alquiler, informó este martes la delegada de esa sucursal, Érica Zalazar.

A fin de año, la empresa había enviado telegramas de despido a 23 empleados de sus locales en Morón centro, Plaza Oeste, Laferrere y Merlo, donde el Sindicato de Comercio de la Zona Oeste (SEOCA) tiene delegados, debido a la protesta del 23 de diciembre. El gremio reclamaba por distintas deudas salariales y aportes sociales, además de un bono por «trabajadores esenciales».

#AHORA| Reclamo de los trabajadores de Garbarino de #Morón

El Cuerpo de Delegados de #SEOCA realiza la medida de fuerza en la sucursal de Rivadavia y Belgrano para reclamar por el pago bono de fin de año, aguinaldo, para que levanten la suspensión a empleados y paguen aportes. pic.twitter.com/1tIGt2lrIc — mpquatro (@Mpquatrook) December 23, 2020

Ante la respuesta de Garbarino, el secretario general del sindicato, Julio Ledesma, envió una nota al Ministerio de Trabajo, que ayer dictó una conciliación obligatoria. Este martes los trabajadores volvieron a su lugar de trabajo, a excepción del local de Belgrano y Rivadavia, que está cerrado por otras razones: El dueño del inmueble rescindió el contrato de alquiler, por lo que la cadena ahora busca otro lugar en el mismo distrito. Entre tanto, avisó por telegrama a sus empleados que serán reasignados en otros lugares.

«Es un golpe que no esperábamos. Se ve que el nuevo gerente no tiene la menor idea. Nos quieren hacer escarmentar un reclamos. Tomamos medidas de fuerza por un miserable bono. El bono que nos dieron es ridículo, aunque están acostumbrados a no darnos nada. Los sueldos no alcanzan», sostuvo Ledesma, ayer, en una entrevista a Radio Universidad (UNLAM).

Luego de meses incumpliendo las leyes laborales y pisando los derechos de los trabajadores ante el reclamo justo por la falta de pagos de sueldos. @GARBARINO DESPIDE TRABAJADORES UN 30 DE DICIEMBRE POR HACER VALER SUS DERECHOS. @MinTrabajoAR #GARBARINO @PrensaSeoca #SEOCA pic.twitter.com/sCBJP2OgW3 — Leandr☀️ David (@_DavidSandoval) December 31, 2020

En las redes sociales, empleados le apuntaron al presidente de la compañía, Carlos Rosales, protesorero de San Lorenzo y titular de Grupo Prof (Cía aseguradora), que se quedó este año con la mayor parte de las acciones de Garbarino.

Por su parte, la delegada Salazar explicó hoy que sus compañeros de las sucursales de Merlo y Laferrere pudieron presentarse a trabajar sin problemas este martes. El gremio ya venía reclamando para que se levanten las suspensiones que originaban un recorte salarial en aquella cadena.