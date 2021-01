Violento asalto al dueño de una parrilla de Colectora en Ituzaingó: Se llevaron su camioneta, dinero y objetos de valor

Un empresario gastronómico sufrió un violento asalto en la puerta de su parrilla, ubicada en colectora de Acceso Oeste a la altura de Ituzaingó. Fue sorprendido cuando se retiraba por una banda que huyó en su camioneta con la recaudación, a punta de pistola y ante la cámara de seguridad de su local.

Pablo Brandwein había estado en su restaurante y un momento antes de subirse a su vehículo, un grupo de delincuentes lo aborda y le roba todo lo que llevaba.

El empresario gastronómico, que ya había sido asaltado ese año en dos oportunidades, se encontraba junto a su hija, el novio y otro hijo en su restaurante.

Cuando se retiraban un grupo de delincuentes vio la oportunidad y tras pegar una vuelta a la manzana los intimidó a punta de pistola, para huir hacia la salida de la Autopista del Oeste, en el cruce con el Camino del B. Ayre.

“Se ve que les gustó la camioneta, porque volvieron por la calle de tierra”, relató Bradwein.

“Es la tercera vez que me roban con esta camioneta, que la tengo hace cinco meses. La primera vez fue en el Carrefour de Moreno: me inhibieron la alarma, y al volver me habían robado todo lo que tenía adentro. La segunda fue el auxilio, con tuercas de seguridad y todo en la puerta de mi casa de Castelar. Y este fue el tercero, a mano armada”, refirió al programa Primer Plano.

El empresario contó que no sufrieron heridas y aseguró que los delincuentes eran jóvenes, menores de 30 años. Además de la camioneta les robaron un reloj valuado entre 3.500 y 5.000 dólares, cadenas de oro cuya cotización supera los 2.000 dólares, 120 mil pesos en efectivo que tenía encima, bolsos con pertenencias para pasar la noche, documentación y tres celulares.