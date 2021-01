Ituzaingó: Un nene de 3 años fue amenazado con un arma de fuego por delincuentes que asaltaron en dos casas quintas

Un nene de tres años resultó amenazado con un arma de fuego durante un asalto cometido en un chalet de Ituzaingó. Parte de la banda habría sido detenida por la Policía y sería responsable de otros robos en casas quinta de la zona.

El violento tuvo lugar cerca del mediodía en una vivienda ubicada en la calle Gómez Carrillo de Villa Udaondo, una zona residencial y ciertamente atractiva pese a la inversión que los vecinos realizan para garantizar su sguridad.

En la casa se encontraba un matrimonio con su hijo, que quedó en medio de las amenazas de los ladrones, que los apuntaban con sus armas. Según se supo, el comando de patrullas pudo interceptar a las pocas cuadras a los ladrones, que quedaron detenidos. Además, los efectivos recuperaron gran parte de las pertenencias de las personas asaltadas, incluida una consola de videojuegos y varios billetes en pesos, aunque nunca encontraron el dinero en dólares.

Valeria, un vecina que también sufrió la inseguridad, habló con TN y afirmó que “yo me mudé hace poquito y este mediodía me sorprendí cuando estaba dándole de comer a mi perra y vi que desde la casa de los vecinos de enfrente se me cruzó un muchachito con un arma y me dijo: ‘La plata o te mato’”.

La víctima del robo agregó que “yo le dije mucho dinero no tengo, me acabo de mudar».

«En ese momento me fui caminando de espaldas al ladrón mientras éste me apuntaba temblando con el arma a mi y a la perra y le dije que el poco dinero que tenía estaba en mi suite, en el antebaño”.

En su relato sobre el hecho la mujer añadió: “El ladrón me agarró la cartera, me sacó la billetera y me preguntó: ‘¿Y el celular?’ Y ahí le dije ‘lo debo haber dejado sobre la mesita ratona’. Fue cuando me preguntó: ‘¿Y más plata no tenés?’. A lo que le repetí que me acababa de mudar”.

Los delincuentes se llevaron dinero, tras lo cual también entraron a robar a la casa de al lado y finalmente escaparon a bordo de un Fiat Uno. Sin embargo, la Policía los detuvo a diez cuadras de allí y recuperó casi todo lo sustraído.

Lo curioso fue que el Comando de Patrullas de Villa Udaondo halló pesos y una Play Station, pero no los más de mil dólares que los asaltantes habían robado.