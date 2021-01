El municipio fiscalizó el cumplimiento de los Precios Máximos y Cuidados en el supermercado Disco de Morón

El jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella, acompañó al personal de Inspección General y de Dirección de Defensa del Usuario y el Consumidor de morón en la recorrida de control a los comercios del distrito. En este caso la sucursal Morón de supermercados Disco, donde controlaron que se cumpla con el listado de precios máximos sugeridos por el Gobierno nacional y su abastecimiento.

«Estamos recorriendo distintos establecimientos, supermercados y mayoristas para controlar el cumplimiento de Precios Máximo y Cuidados, para que nuestros vecinos tengan la posibilidad de acceder a los precios que regula el Estado, y así garantizar el acceso a los alimentos», indicó Sabbatella.

En ese sentido, dijo que «estamos intensificando los controles para corroborar que se esté cumpliendo con esos precios y el stock”.

Personal de Inspección General y Defensa del Consumidor del municipio se acercaron al supermercado Disco de Morón para controlar el cumplimiento del programa #PreciosMáximos sugerido por el Gobierno nacional y el abastecimiento en productos de primera necesidad.

«Nunca dejamos de hacer estas recorridas, pero ahora, en este contexto, y a raíz de denuncias de vecinos y vecinas sobre abusos por parte de algunas grandes cadenas y supermercados, volvemos a reforzar y profundizar estos controles en todo el territorio», advirtió.

En caso de no cumplirse con esta regulación, el jefe de Gabinete señaló que al comercio “se le aplica una sanción, un acta, una multa y se exige el cumplimiento. Se corroboran dos cuestiones: que los precios no estén por arriba de lo establecido y que esté el stock, porque no solamente tienen que respetar el precio, sino tiene que garantizar que estén estos productos. Así que la exigencia es doble, que estén y que estén dentro de los precios razonables”.

Durante la jornada, también estuvieron presentes el subsecretario de Control Comunal, Fabián Montechiari; la directora de Usuarios y Consumidores, María Cristina Rodríguez; y la directora de la UGC 1, Eliana Toledo.