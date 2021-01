¿Clases no, colonias sí?: Arroyo y Zabaleta recorrieron las Escuelas Deportivas Recreativas de Verano de Hurlingham

El intendente, Juan Zabaleta; y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, recorrieron las Escuelas Deportivas Recreativas de Verano de Hurlingham. Ocurre en medio de tensiones con los gremios docentes y con la oposición por la vuelta a clases presenciales, que el Gobierno quiere asegurar.

“Comenzamos con todos los protocolos correspondientes para que las chicas y los chicos puedan disfrutar del verano, en esta pandemia, que todavía no terminó, ya tenemos la vacuna pero no terminó. Agradecemos a las familias la confianza en el gobierno municipal”, explicó el intendente durante la visita. No es un caso aislado, pero no todos los municipios tuvieron colonias este verano. Morón sí, Ituzaingó no. Hay distintas razones políticas, electorales, sanitarias y económicos que interceden ante cada dedición.

Junto al intendente @JuanZabaletaOK recorrimos el Polideportivo Municipal de Hurlingham, donde funciona la colonia de vacaciones con todos los protocolos para que chicas y chicos puedan disfrutar del verano. #ArgentinaUnida pic.twitter.com/DBfulcX8gI — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) January 18, 2021

«Estamos muy contentos porque vemos que el 2021 arranca de otra forma y seguramente van a empezar las clases, con los cuidados necesarios», aclaró Zabaleta.

Ayer, en declaraciones radicales, el intendente indicó que «la vuelta a clases es una prioridad absoluta y estamos convencidos de que a partir de la vacunación del personal de las escuelas lo vamos a poder hacer de manera segura».

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, repite en cambio que puede no haber vacunas para todos, pero las clases tendrán que arrancar igual. Así lo han establecidos provincias como Córdoba, Mendoza y Cuidad de Buenos Aires. Los gremios, en estado de alerta, advierten que quieren la vacuna, protocolos sanitarios y espacio que no hay en algunas escuelas. Un dirigente gremial, Miguel Díaz de UDOCBA, llegó incluso a pedir que Trotta se vaya.

#MañanasDeVerano | 📲 "La vuelta a clases es una prioridad absoluta y estamos convencidos que a partir de la vacunación de todo el personal de las escuelas lo vamos a poder hacer de manera segura". @JuanZabaletaOK sobre los dichos del presidente respecto a la vuelta de clases. — Radio 10 (En 🏡) (@Radio10) January 17, 2021

Qué hizo Arroyo en Hurlingham? nada en concreto. Destacó la labor del jefe comunal, como así también el programa ATR (Acompañamiento a la Trayectoria y la Revinculación) en la Provincia, que se hace con voluntarios de la carrera de magisterio. Hay un incentivo, pero que no llega a ser un sueldo.

Las Escuelas Deportivas Recreativas de Verano, que abrieron el 4 de enero y finalizan el 14 de febrero, cuentan con actividades acuáticas, juegos, cine al aire libre, obras de teatro y propuestas artísticas y para divertirse, informó la comuna.

Junta de firmas

LA EDUCACIÓN ES NUESTRA PRIORIDAD.



Estamos juntando firmas en la Estación San Martin de Hurlingham para que los chicos vuelvan a las aulas. Si no te podes acercar escribime y nos ponemos en contacto con vos.

Sin educación la Argentina no tiene destino. pic.twitter.com/F0lVDEbL6a — Lucas Delfino (@DelfinoLucasOk) January 18, 2021

En tanto, desde hoy y durante toda la semana, un equipo del concejal en licencia Lucas Delfino (Juntos por el Cambio) estará juntando firmas «para que vuelvan las clases presenciales». En este caso en la estación del tren San Martín.

El miércoles pasado en el programa “A dos voces”, del canal TN, el actual funcionario porteño ratificó su postura con respecto al tema: «La educación es un derecho que no podemos poner en riesgo. Perder la prespecialidad en las aulas no solo genera que los chicos no aprendan contenidos sino que atenta con el desarrollo de su identidad y sus habilidades sociales y emocionales».