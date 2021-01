ATR: La izquierda de SUTEBA denuncia que 19 mil «docentes precarizados» y auxiliares se quedaron sin trabajo en enero

Docentes «precarizados» que integraban los programas ATR, PIEDAS y FINES se quedaron sin trabajo a fin de año. Además, denuncian que «por trabajar precarizos les dieron de baja la AUH y la Tarjeta Alimentar». La línea multicolor (de izquierda) de SUTEBA inició una campaña de difusión hoy.

El Diario de Izquierda (PTS) publicó ayer una nota firmada por las docentes Mariela Pérez y Florencia Toledo. Denuncia que el 31 de diciembre cerca de 19 mil docentes y auxiliares que integraban el programa PIEDAS fueron cesados, por lo que quedaron sin ingresos y hasta sin obra social en plena pandemia.

#BastaDePrecarizaciónEnLaEducación

Sumate a difundir y a denunciar! Mas de 50mil docentes que van a las casas de lxs pibxs a darles clases, cobrando una miseria, sin obra social, sin art, sin ningún derecho laboral!

Que suteba llame YA a asambleas para votar un plan de lucha! pic.twitter.com/dz7gJzGuel — Florencia Beveraggi (@FlorBeveraggi) January 18, 2021

También hay quejas por las liquidaciones salariales, históricamente complejas en la rama docente bonaerense, con cifras irrisorias que van desde los $1900 a $4000. El Programa ATR de por sí otorgaba apenas $8000 al mes. El problema es que sólo entregó en vigor en los últimos meses del 2020.

«El gobierno se vio obligado a tomar nota del descontento de los docentes y tuvo que retroceder parcialmente y otorgar una nueva prórroga que extiende la obra social de IOMA hasta el 28 de febrero pero sin garantizar ingresos y dejando afuera de la prórroga a las y los auxiliares», dicen en el artículo.

«Me anoté en ATR porque las autoridades distritales me dijeron que era compatible con la AUH y ahora me dieron de baja de ambos programas. Hasta me sacaron la Tarjeta Alimentar solo por trabajar dos meses en ATR. Tengo un hijo a cargo: ¿Cómo le voy a dar de comer?», comenta Natalia, otra docente.

Yanina Bazán, integrante de La Red de Trabajadorxs Precarizadxs, recordó que el gobernador, Axel Kicillof, trató de esquivar el debate por el retorno a las aulas al agigantar el plan ATR: «Tenemos un programa casi de docencia a domicilio con los que perdieron la conexión en la escuela», declaró días atrás.

«Lo que no dice es por qué si le parece tan importante la educación, este mes cobramos entre mil y seis mil pesos, los que trabajamos con los alumnos que no tienen conectividad o muchas veces sus familias se quedaron sin trabajo o sin acceso a la vivienda. Nuestros recibos de sueldos hablan por sí solo de cuan importante es para Kicillof la educación», le contestaron.

Para este lunes, desde la seccional La Matanza (opositora) propusieron una campaña para exigir al Suteba de Baradel «que rompa con su seguidismo al Gobierno y convoque a asambleas donde podamos decidir entre todos un plan de lucha para pelear contra el avance de la precarización laboral en la educación».