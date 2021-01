Se oponen a la planta de transferencia de residuos en La Reja: Nueva marcha, sin respuestas, de vecinos en Moreno

Vecinos de Moreno, acompañados por organizaciones ambientalistas y el Polo Obrero, volvieron a manifestarse hoy frente a la Municipalidad en contra de la instalación de una planta de Transferencia de Residuos en La Reja.

La Iniciativa fue licitada en noviembre por el Ministerio de Ambiente de Juan Cabandié (que a esas horas visitaba la planta de residuos patogénicos del Hospital Posadas) y es parte del plan municipal que comenzó a cristalizarse en octubre con la reconversión del servicio de recolección de la basura, que incluyó la municipalización de la maquinaria y la tercerización del personal a manos de una cooperativa estrechamente ligada al gremio de Camioneros.

#HOY vecinos de #Moreno volvieron a movilizar a la Municipalidad para rechazar la instalación de la planta de transferencia de residuos en La Reja, aunque la intendenta Mariel Fernández "se rehúsa a escuchar y a atender al pueblo que la votó".#NoAlAPlantaDeTransferencia ⚠️♻️🤢 pic.twitter.com/sZArKkuF6E — mpquatro (@Mpquatrook) January 20, 2021

«Fue una marcha de protesta, no se esperaba nada del Municipio, que no contestó a la fecha los pedidos de informe presentados. La marcha se va a realizar todas las semanas hasta que reubiquen ese proyecto», explica una de las vecinas, en este caso de un barrio privado. También se sumaron otras de barrios más carenciados, además de organizaciones ambientalistas y de izquierda.

La presencia del Polo Obrero hizo ruido en algunos referentes, aunque no está clara hasta dónde llega su participación. Discusiones que se pueden leer en uno de los grupos creados en las redes sociales para luchar contra el proyecto.

No hace al fondo, pero la presión social es clave en este momento. «Tengo un comedor en el Barrio La Gloria y no estoy de acuerdo con la planta. Eso genero mugre, ratas, moscas, infecciones. Ni siquiera nos recogen la basura, ya tenemos bastante con lo que tiran en el arroyo y los descampados. Eso genera olor. No estamos en contra del basural, pero sí que nos pongan una planta cerca de donde le damos de comer a los chicos. Recojan primero la basura», sentenció ayer Roxana, quien trabaja a pocas cuadras del espacio elegido.

☢️¿Sabías que en Argentina hay 2000 municipios y más del doble de basurales? ☢️ Victoria es vecina de Moreno y le está pidiendo al Municipio que no instalen una planta de transferencia de residuos urbanos en su barrio.

👉 Para firmar su petición ingresá en https://t.co/LrLV55cg3S pic.twitter.com/AUqytxkDd2 — Change.org Argentina (@ChangeorgAR) January 18, 2021

La excusa del Municipio es que se trata de una zona industrial. Del otro lado de la autopista hay un parque industrial. Pero este predio está rodeado de barrios tanto privados como populares. Se trata de la construcción de un predio de tratamiento de residuos de 400 toneladas de basura diarias, que tendrá lugar en las calles Don Bosco y Atahualpa, cercana a Acceso Oeste y Ruta 25.

En el proyecto, el municipio autoriza a una empresa privada su construcción, en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La planta será financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo presupuesto es de más de 215 millones de pesos.

Los vecinos sostienen que es un riesgo instalar una planta de este tipo debido a que el lixiviado puede absorberse por las napas del suelo y llegar a los pozos de agua potable ya que no cuentan con agua corriente. Además de las marchas, hay reuniones periódicas de los vecinos en la estación Axxion ubicada entre colectora Acceso Oeste y Ruta 25. La próxima será este sábado.

Por lo pronto, también se inició una campaña de firmas en la plataforma Change.org.