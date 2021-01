Cuenta regresiva para las clases: Kicillof avisó que el 1 de marzo será presencial, aunque sea de difícil cumplimiento

Mientras los gremios docentes mantienen su propia batalla con el gobierno porteño (copia fiel de la estrategia que mantuvieron con Vidal) el gobierno bonaerense avanza, sin grandes anuncios, hacia la vuelta a clases el 1 de marzo.

La discusión es si será o no dentro de la escuela, como pretenden las dos principales fuerzas políticas, aún con las diferencias de (cambio de) discurso sobre la materia y, sobre todo, de la relación política asimétrica que unos (Gobierno) y otros (Juntos por el Cambio) tienen con los gremios docentes.

“El 1 de marzo volvemos a la presencialidad en toda la provincia”, avisó ayer el gobernador Axel Kicillof desde Villa Gesell. Al mismo tiempo elogiaba la temporada turística. Sería complejo, por así decirlo, explicar que las vacaciones no contagian y las clases presenciales sí. Por lo pronto, todavía no salió frente a cámara a explicar, como hizo Rodríguez Larreta, cómo será esa vuelta a clases. Para que la comunidad aducativa lo tenga en claro.

El 1° de marzo volvemos a la presencialidad en toda la Provincia con tapaboca, ventilación, distanciamiento y limpieza. Un regreso cuidado, gradual y sometido a criterios epidemiológicos y pedagógicos. — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 26, 2021

«El 17 de febrero (día dispuesto por el gobierno porteño para la vuelta a clases) vamos a iniciar un período con aquellos que perdieron de una manera especial el vínculo» con la escuelas. Y agregó se irá «retomando algunas formas de presencialidad. Esa es la población que más nos preocupa».

Aclaró el gobernador que tendrá como ejes principales el uso del tapabocas, la ventilación de los ambientes, el distancimiento social y la limpieza de los espacios.

«No podemos poner la misma cantidad (de alumnos) en una aula», dijo, sin precisar cómo será la «manera alterna». Kicillof se refirió a la “gradualidad” y a una enseñanza “coordinada entre la presencialidad y lo virtual” que se irá modificando “a medida que vayamos vacunando”, dependiendo de las condiciones epidemiológicas. “Queremos volver a las clases, pero cuidando a la comunidad educativa”, explicó, a cinco días de tener que comenzar la vacunación para todos los docentes. Lo prometió la semana pasada, pero es de difícil cumplimiento, a juzgar por la lentitud de la oferta de dosis de la SputnikV.

Por su parte, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, afirmó que están dadas las condiciones para «dar pasos correctos con la presencialidad segura» en las escuelas, pero aclaró que las provincias tendrán un rol central en el regreso a las aulas, debido a que «cada jurisdicción conoce cada detalle».

Debemos lograr acuerdos políticos e institucionales para la vuelta a clases presenciales durante este año. Mi carta de hoy sobre la prioridad en educación. pic.twitter.com/02JrAZopiW — Diego Valenzuela (@dievalen) January 23, 2021

«Somos conscientes de que no hemos superado la pandemia», dijo el ministro, al tiempo que adelantó que el retorno a la presencialidad educativa «es posible con los protocolos ya implementados en junio de 2020».

El problema es qué rol cumplirán los gremios docentes. La pelea con Larreta de gremios que, incluso, exceden al sector docente y a la Ciudad de Buenos Aires habla más de un rol político, que sindical. Si cumplieran con su rol, hace un año que deberían estar exigiendo a la Provincia condiciones dignas e igualitarias de trabajo para sus afiliados. Pero todavía reina el caos y el voluntarismo por encima de la organización y la inversión necesaria en el área.

Sólo un sector del SUTEBA, la izquierda, denunció el recorte de 19 mil puestos de trabajo docente. Se dio en los programas de revinculación como el ATR. Pero también con las escuelas de verano. «A una compañera que faltó un día porque tenía síntomas de Covid directamente la echaron», contó ayer una maestra de una escuela pública de La Matanza. Ella sigue a la espera de nuevas órdenes. «La única vez que volví a la escuela a fines del año pasado me tuve que llevar todo de casa. La escuela no nos dio nada para cumplir con los protocolos básicos. Y este año no sé como vamos a hacer, porque no hay espacio para tener a los chicos en un lado, las mochilas por otro, como nos dicen. Va a ser una tarea imposible», explicó preocupada.

Con el hashtag #BastaDePrecarizaciónEnLaEducación impulsado por @DocPrecarios de Suteba La Matanza, los docentes expresaron su bronca por las condiciones laborales, por no llegar a fin de mes y responsabilizan a Kicillof por la situación.https://t.co/TEMcYKlBU5 — ᴠɪʀɢɪɴɪᴀ ɢᴏ (@mavirginiagomez) January 19, 2021

Mientras tanto, los dirigentes gremiales continúan con su doble tarea, de apoyo y desgaste, según el distrito. Miguel Díaz, secretario de Udocba, trató ayer de «imbécil» a Horacio Rodríguez Larreta, por volver 11 días antes que en PBA.

“Los padres no van a mandar a sus hijos para que este imbécil haga campaña electoral”, lanzó Díaz, aún cuando no tiene ingerencia en suelo porteño.

“El 1° de marzo es una fecha razonable. Está bien que empiecen las clases. Lo del 17 de febrero es inaudito. Los pibes no pueden tolerar esos calores”, apuró.