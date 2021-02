Hora de la renovación en el Gallo: Mientras se van varios históricos, el club confirmó a Lucas Bovaglio como nuevo DT

El Club Deportivo Morón anunció ayer que Lucas Bovaglio (41) se convirtió en el nuevo Director Técnico del plantel de Fútbol Profesional, que este lunes vuelve a los entrenamientos, tras firmar su contrato hasta el 31 de diciembre.

El exfutbolista de Talleres y Atlético Rafaela viene de una mala campaña en Villa Dálmine, de donde se desvinculó en marzo de 2020. Como jugador se retiró en 2015 llevando al equipo cordobés al Nacional B. Allí comenzó su carrera como DT en 2016, con la reserva. También capitán y campeón de la segunda división con Atlético de Rafaela, donde luego dirigió por primera vez.

El día de hoy, vence el contrato de vinculación entre Julio César Salvá y nuestro club.



Si bien hubo intentos para que el arquero continúe siendo parte del plantel, dicho acuerdo no se logró concretar y el arquero continuará su carrera en otro club.

Según se informó, el cuerpo técnico quedará conformado Bovaglio, como director Técnico, con Fernando «Nano» Clementz como ayudante de Campo, Diego Dolce y Emiliano Romero como preparadores físicos. Luis Martínez se mantiene como preparador de Arqueros. Y Ignacio Balleti será el anaista de video.

El plantel ya no tiene a varias de sus figuras: Salvá, Mayola, Nico Martínez no pudieron renovar. A Lillo no lo tienen muy en cuenta y Akerman está cada vez más cerca del retiro, con lo cual la renovación en el Gallo debe ser obligada. Era sabido al momento que asumió el nuevo presidente, Gabriel Mansilla.