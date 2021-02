Cónclave del PRO y la CC de cara a las elecciones: Carrió podría ser candidata en Provincia, mientras Vidal se preserva

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, mantuvo un encuentro con la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para discutir el armado electoral en la provincia de Buenos Aires rumbo a los comicios legislativos de este año.

En el encuentro, realizado en la casa de la ex diputada, en Capilla del Señor, también estuvieron Néstor Grindetti (intendente de Lanús) como coordinador de Juntos por el Cambio de la tercera sección electoral, y los referentes de la CC-ARE en la provincia Marcela Campagnoli y Maricel Etchecoin.

Carrió estaría dispuesta a competir en la provincia de Buenos Aires, que aparece como un escenario adverso para la oposición y, así, evitar que el lugar lo asuma Maria Eugenia Vidal y enfrente el riesgo de una segunda derrota.

Vidal prefiere preservarse hasta 2023. De todas formas, el desenlace llegará cuando las principales figuras de Juntos para el Cambio resuelvan todas las candidaturas.

El encuentro se produjo luego de que la líder de la Coalición Cívica afirmara en un reportaje que tiene intenciones de ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires e incluso competir por la gobernación en 2023.

Durante esta semana, además, el intendente de V. López se reunió además con el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la titular de PRO, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Esta semana, en Pergamino, afirmó que “el Estado tiene que nivelar desigualdades, pero también apoyar y valorar al que invierte y trabaja». Fue durante una visita a fabricas, donde conversó con emprendedores en el marco de las recorridas que está llevando a cabo por distintas ciudades bonaerenses.

Recibimos a @mariuvidal, conversamos sobre el trabajo que estamos realizando en Vicente López para enfrentar la pandemia y de cómo seguir trabajando en la unidad y consolidación de @juntoscambioar en la Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/ielnsjBwQp — Jorge Macri (@jorgemacri) February 1, 2021

Estrategias

Ayer, una cumbre del Frente de Todos en la Casa Rosada puso sobre la mesa la posibilidad de postergar las elecciones de este año al menos un mes, con el argumento de darle tiempo al plan de vacunación. La idea oficial es plantearlo como «un debate que hay que dar» y salir a tantear voluntades en el Congreso. En Juntos por el Cambio ya aparecen las primeras voces de resistencia.

«Nosotros sostenemos que los cambios en año electoral no son buenos. Tampoco el oficialismo nos planteó un diálogo real por este tema. Van a haber elecciones en Ecuador y en Chile y no tiene un impacto en el nivel de contagios. En la Argentina no sabemos qué va a pasar con la pandemia y la vacunación ni en agosto ni en septiembre», dijo la titular del PRO, Patricia Bullrich.

«Evidentemente el Frente de Todos está tratando de mejorar sus condiciones para este año», lanzó.

Anoche, en TN, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, advirtió que una postergación de las elecciones «tiene que ser por amplio consenso y no por una mayoría circunstancial» en el Congreso, porque implica modificar la ley electoral.