Lucas Ghi recibió al titular de la Federación: El Municipio de Morón ofrecerá asesoramiento legal a los inquilinos

El intendente de Morón, Lucas Ghi; y el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional e integrante de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, firmaron un convenio para acordar una agenda que permita asesorar y acompañar a los inquilinas de cada barrio, en el marco de la nueva Ley de Alquileres.

Luego del encuentro, el jefe comunal señaló que “nuestro país dio un paso muy significativo estos últimos meses, que tiene que ver con la nueva ley que regula la relación propietario-inquilino, que no va en contra de nadie sino que lo que pretende es dejar claramente establecido los derechos y obligaciones».

«El Estado no puede permanecer ausente en este cumplimiento – agregó-. Es importante intervenir y hacer valer el espíritu y propósito que persigue esa ley. Lo que vamos a hacer es capacitar a esos equipos para que cada uno de estos espacios sean ámbitos donde los vecinos y titulares de las viviendas puedan acercarse y disipar toda duda que pueda surgir en torno a esta situación”.

Muñoz afirmó: «Creo que lo importante es brindarles información sobre sus derechos, porque tener conocimiento de ellos permite que puedan alquilar de forma más justa. Hay mucha desinformación y es un sector olvidado y vulnerable».

La Ley, aprobada el año pasado, establece nuevas reglas entre propietarios inquilinos. Entre otras cosas, establece que los contratos de vivienda duren tres años y no dos. Y que los contratos se indexen una vez al año y no de forma mensual, sobre la base de un índice oficial. Esto, para el sector inmobiliaria, no hizo más que disparar el precio de los alquileres para vivienda.

Durante la reunión en el Palacio Municipal estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella; el secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad, Mariano Spina; la directora de Programa Comunitario de Resolución Alternativa de Conflictos, Susana Beatriz Liguori; y directores y directoras de la Unidades de Gestión Comunitarias del distrito.