Germán Pacheco fue confirmado como el 5to refuerzo del Deportivo Morón: «Estoy cumpliendo el sueño de mi vida»

El Deportivo Morón confirmó este miércoles la llegada del quinto refuerzo, Germán Pacheco, quien llega para reforzar el atraque del nuevo equipo que está delineando el flamante DT Lucas Bovaglio, que esta semana comenzó la pretemporada en Marcos Paz, de cara a la nueva temporada de la Primera Nacional.

El delantero de 29 años tuvo pasos por al menos una docena de equipos en la última década: Desde Rayo Vallecano y Atlético de Madrid (en España), e Independiente y Gimnasia LP. Llega proveniente de Alianza Universidad de Perú, con el condimento de haber nacido en Morón y ser además hincha del Gallo.

#FútbolCDM



¡Los sueños están para cumplirse! 💪🏼🎉



9️⃣ Germán Pacheco, delantero de 29 años, llega mañana a Argentina para firmar su vínculo con el club de sus amores hasta el 31 de diciembre de 2021.



¡Bienvenido, Germán!#VamosGallo 🐔 pic.twitter.com/UGxdlTzXys — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) February 10, 2021

«Estoy contento, cumpliendo el sueño de mi vida, y ojalá que en diciembre podamos cumplir el sueño de todos que es ascender a Primera. Nos vemos en el Francisco Urbano y aguante El Gallo!” posteó en la página oficial del CDM.

Pacheco se suma hoy a la llegada de Norberto Palmieri (volante central, ex Oriente Petrolero de Bolivia), Cristian Paz (marcador central derecho, ex San Martín de San Juan), Gastón González (volante interno, ex Belgrano de Córdoba) y Franco Verón (defensor central izquierdo, ex Sarmiento de Resistencia).

Palmieri, de 24 años (1.78) estará ligado a nuestra institución hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo a la información que esta mañana ofreció el club.

#FútbolCDM ⚽



¡Llegó el 4️⃣ refuerzo!



Hoy por la mañana estampó su firma Norberto Palmieri, volante central de 24 años procedente del Club Oriente Petrolero de Bolivia, y estará ligado a nuestra institución hasta el 31 de diciembre del 2022.



¡Bienvenido, “Cholo”!#DaleGallo 🐔 pic.twitter.com/GYUYOvkbXh — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) February 10, 2021

De esta manera se completaría la renovación de un plantel que tuvo demasiadas bajas el año pasado y que terminó improvisando puestos en el último reducido, por las ausencias por positivos de Covid-19. Ya se fueron los campeones Mayola, Nico Martínez y Salvá. Lillo y Gissi, si se quedan, es para pelear un puesto. Mansilla, en tanto, está cerca de pasar a Racing de Avellaneda.

El plantel completó esta mañana el segundo día de pretemporada en el Predio Calderón, realizando trabajos físicos de fuerza explosiva y volumen fraccionado.