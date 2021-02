La gestión Mansilla terminó su auditoría en Morón: La deuda del club es de $46 millones y hay contratos que no aparecen

El club Deportivo Morón publicó este domingo en sus redes sociales el primer «informe de gestión» de la era Gabriel Mansilla, quien asumió la presidencia a fines de diciembre y encargó, entonces, una primera auditoría: El resultado financiero mostró una deuda que supera los $46 millones. Además se cayeron varios contratos de publicidad, mientras que en los últimos meses de la presidencia de Roque Labbozzetta se renovaron otros.

Tras 45 días de gestión, la nueva Comisión Directiva hizo pública una reseña descriptiva, pero que destapa ciertos desmanejos del período anterior. Sobre todo en lo que tiene que ver con los ingresos económicos al club.

De acuerdo a este informe, no se halló el contrato firmado con Metropol, por el cual se entregaron derechos federativos de inferiores (20% de Diego Perotti), «no teniendo en claro el beneficio o la contraprestación para el club. Asimismo». «Ya nos comunicamos con el ex presidente para dar por terminada dicha relación con la empresa», indicó la CD. Tampoco dieron con el convenio con la aerolínea Flybondi, que «dejó de ser sponsor del club».

En cambio, hubo un contrato firmado en julio de 2020 con Kick Soccer Coin «Criptomoneda»: «El Club aún no posee monedero virtual con monedas virtuales cargadas. La actual gestión se comunicó con el representante en Argentina quien nos expresó que se hará para mediados de febrero. Dicha publicidad ocupa un lugar en nuestra camiseta y al día de la fecha no se ha podido cobrar nada. Es importante aclarar que la cotización de esta moneda es muy baja», explica el comunicado oficial colgado en la cuenta de Facebook.

Por último se informó que está a la firma la contratación de la publicidad en la camiseta (el contrato «no se halló) con la empresa Arquitecto Capone y Asociados. En la semana ya se había renovado la publicidad principal con Nucete.

En resumen, «se encontraron 27 publicidades sin contrato, muchas de las cuales tenían acuerdos de palabra y/o canjes». Lo mismo ocurrió con la pantalla Led que se ubica sobre la calle Irigoyen: «No se encontraron contratos de publicidad. Sí se han encontrado pagos por algunas de ellas», se aclaró.

El contrato con la empresa que proveyó la Led estaba caída, pero se logró un acuerdo para seguir contando con el servicio. «En la pantalla aparecerá el número del club y no de una empresa para contratación de publicidad», se informó.

La actual comisión renovó la publicidad de Nucete. Flybondi vuela.

Concesiones

El contrato a nombre de Investment Adviser SA (vigente hasta el 28/02/2023) por las canchas “El pibe de oro” registraba como último pago mayo de 2020. «El Departamento de Legal y Técnica ya se encuentra trabajando sobre esta concesión».

Pileta: «La anterior gestión firmó un nuevo contrato con la firma Palace Gym SA con vigencia de 122 meses (10 años y 2 meses). Dicho contrato se extiende hasta el 31/12/2029. La concesionaria de la pileta ya había adelantado su pago hasta el mes de junio de 2021 según Fc. N° 00000092 del Club. La actual gestión recién podrá cobrar dicho alquiler a partir de julio de 2021.

Gimnasio: La concesionaria tiene contrato hasta el 31/12/2023. «La gestión encabezada por Labbozzetta firmó una adenda que prorroga este contrato por un plazo de 6 años más venciendo el mismo el día 31/12/2029», informó el club.

Deudas

Este es el resumen informado por el Club:

SAC Empleados: $ 608.219.-

Edenor Estadio: $ 1.223.884.-

Edenor Predio: $ 106.800.-

Imagen Plantel Noviembre: $ 830.000.-

Cuerpo Médico: $ 207.500.-

Cuerpo Técnico: $ 294.900.-

AySA: $ 8.000.000.-

Municipal Predio: $ 2.477.650.-

Mutuo Arrigoni: $ 22.000.000.-

Juicio Turienzo: $ 2.338.109.-

Juicio Hincha: $ 200.000.-

OSPEDYC: $ 1.325.850.-

AFA: 550.000.-

UTEDYC OSPEDYC: $ 3.500.000.-

Deuda empleados paritaria: $ 735.000.-

Jugador Nizzo: $ 60.000.-

Cheques entregados: $ 1.884.650.-

Gas confitería: $ 47.229,75

Fibertel Noviembre y Telefónica: $ 15.371.-

Alquiler jugadores hasta diciembre: $ 148.266.-

Morón Goma cta. Cte.: $ 24.064.-

Jarsat: $ 10.344.-

Ascensores El Cóndor: $ 30.000.-

Mural: $ 20.000.-

Total: $ 46.637.836,75



Jugadores

En octubre, Labbozzetta se renovaron los contratos de Facundo Gómez (diciembre de 2021), Ezequiel D’Angelo (diciembre de 2022), de Damián Akerman (diciembre de 2021), y de Cristian Lillo (a diciembre de 2021).

Kevin Gissi: La gestión anterior renovó su contrato hasta diciembre de 2022 con una obligación de compra del 50% del pase en dólares. Son u$s50.000 pagaderos en 20 cuotas sucesivas de u$s 2.500 a partir de marzo de este año.

Julio Salvá: Se venció su contrato en enero del 2021. «Se le ofreció renovar con un 30% de aumento y el jugador decidió no continuar», informó la CD.

Emiliano Mayola y Nicolás Martinez: Sus contratos vencieron el 31 de enero y no se les renovó.

La gestión Labbozzetta terminó en diciembre con una deuda de $46 millones.

Joaquín Mancuso (2006): Acuerdo con el Club Vélez Sársfield, con fecha 03/20. Morón se queda con el 5% del pase del jugador. Morón recibe el valor equivalente a 350 entradas generales si juega 10 partidos y el valor equivalente a 350 entradas generales si juega 20 partidos. Faltan firmas (tiene una sola). Solo tiene la firma de Roque Labbozzeta (sin sello).

Jonathan Raccio (2005): Acuerdo con fecha 25/10/2019. Le venden el 50% de los derechos económicos en u$s 16.666,66. El pago se realiza en 16 cheques en pesos (13 de $ 60.000.-, 1 de $ 70.000.- y 2 de $ 75.000.-) La venta se realiza a HL Consulting S.A representada por Hernán Roberto Casal.

Lorenzo Garcete (2005): Acuerdo con fecha 25/10/2019. Venden el 50% de los derechos económicos en u$s 16.666,66. El pago se realiza en 16 cheques en pesos (13 de $ 60.000.-, 1 de $ 70.000.- y 2 de $ 75.000.-). La venta se realiza a HL Consulting S.A representada por Hernán Roberto Casal.

Santiago Kubiszyn (2002): Acuerdo con fecha 25/10/2019. Le venden el 50% de los derechos económicos en u$s 16.666,66. El pago se realiza en 15 cheques en pesos (1 de $ 118.000.-, 1 de $ 119.000.-, 1 de $ 250.000.- y 12 de $ 42.750). La venta se realiza a HL Consulting S.A representada por Hernán Roberto Casal.

Pablo Cáceres (2002): Acuerdo con fecha 15/02/2020. Le venden el 50% de los derechos económicos en u$s 50.000.- en efectivo a la firma de la venta. La venta se realiza a Esteban, Jorge Maximiliano (ex gerenciador de las inferiores). Falta el contrato firmado entre Morón y el Club Atlético River Plate (solo hay una copia sin ninguna firma).

Iván Rodrigo Cabrera (2003): Acuerdo con fecha 01/2019. Morón lo deja en libertad de acción (firmado por Alberto Meyer, Angel Moretto y Fidel Manisse). El jugador va al Club Atlético Independiente con convenio. Morón le da a Independiente el 100% de los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos.

Rescisión de David Escubilla: Futbolísticamente, el CT no lo iba a tener en cuenta y se acordó rescindir el contrato. El jugador además retiró una camioneta que había prestado a cambio de publicidad y que la gestión anterior nunca materializo

Rescisión de Luis Velázquez: Futbolísticamente, el CT no lo iba a tener en cuenta y se acordó rescindir lo que quedaba de contrato.

Rescisión de Facundo Gómez: Futbolísticamente, el CT no lo iba a tener en cuenta y se acordó rescindir lo que quedaba de contrato.

Convenio Inferiores

Primer contrato con fecha 25 de noviembre de 2019: Contrato firmado por Roque Labbozzeta y Jorge Esteban. La empresa pone u$s 20.000 en 3 pagos (1 de u$s 10.000 y 2 de u$s 5.000), paga el 40% del presupuesto mensual de toda la estructura y se lleva el 30% de futuros convenios (ventas, préstamos, etc). Esta empresa tiene 3 años de gracia una vez finalizado el contrato. Los jugadores que ya firmaron 1er. contrato y no jugaron 270 minutos también entran en el convenio. La empresa puede igualar cualquier oferta que aparezca por un jugador y quedarse con el 100%. La duración del contrato es del 01/01/2020 al 31/12/2023. El club no puede dejar jugadores libres sin el consentimiento de dicha empresa. La compra de materiales es abonada 60% por el club y 40% por la empresa.

Segundo contrato firmado con fecha 25/11/2019: Este contrato está certificado en Escribanía Mariani con fecha 01/09/2020 y firmado por Roque Labbozzeta y Jorge Esteban. La empresa pone u$s 20.000 en 3 pagos (1 de u$s 10.000 y 2 de u$s 5.000). La empresa paga el 40% del presupuesto mensual de toda la estructura, se lleva el 35% de futuros convenios (ventas, prestamos, etc) y tiene 3 años de gracia una vez finalizado el contrato. Los jugadores que ya firmaron 1er contrato y no jugaron 270 minutos también entran en el convenio. La empresa puede igualar cualquier oferta que aparezca por un jugador y quedarse con el 100%. La duración del contrato es del 01/01/2020 al 31/12/2026. El club no puede dejar jugadores libres sin el consentimiento de la empresa y la compra de materiales es abonada 60% por el club y 40% por la empresa

Mutuo firmado y certificado el 28/12/2020: Firmado por Roque Labbozzetta y Jorge Esteban. La empresa puede rescindir de forma unilateral si no se cumplen los puntos: Si el club no paga más de dos meses, si el club no cumple con la compra de materiales, o si el club cambia sin consentimiento el lugar de entrenamiento. Para rescindir, el club debe abonar la suma de u$s 30.000. Al mismo tiempo, el club debe abonar el total de salarios invertidos más los intereses. Si expira el contrato por el motivo que sea, siguen vigentes los años de gracia. En este mutuo figuran 4 años de gracia y en el contrato figura que son 3 años.

Aún se avanzando en el análisis de toda la documentación encontrada por la CD.