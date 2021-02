9 años de la Tragedia de Once: Sin acto oficial (por el Covid) pero con pedidos de reconocimiento del Estado a las víctimas

Sin acto oficial, suspendido por los familiares ante la pandemia, este martes se cumplen 9 años de la Tragedia de Once, en la que 51 personas murieron luego de que un tren de la línea Sarmiento chocara contra el muro de contención de la terminal de Once. Con los principales responsables en prisión o condenados, la lucha es ahora por la confirmación de todas las condenas y el reconocimiento del Estado a las víctimas, que esté a la altura de la ley que impulsó el gobierno días atrás por el hundimiento del ARAS San Juan.

El recuerdo de la emblemática fecha recorrió desde temprano las redes sociales, con un comunicado colgado por familiares, en el que repasan el caso.

En diciembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña dictó falta de mérito a cuatro ingenieros que actuaron como peritos en la causa y en el juicio oral y público por la Tragedia de Once y que habían sido procesados por el delito de falso testimonio agravado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en mayo.

Acompañamos el pedido de Justicia de las familias víctimas de la tragedia de Once. Reafirmamos nuestra convicción de que el Estado es responsable y exigimos que se trate el proyecto de Ley que otorga un resarcimiento económico a todas las familias y víctimas.#TragediaDeOnce9Años pic.twitter.com/4PZLNnG281 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 22, 2021

Por otra parte, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé pidió que la Corte Suprema de la Nación agrave la condena (por estrago culposo) contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien está sentenciado a cinco años y ocho meses de prisión por «administración fraudulenta».

El fallo fue dictado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, quienes consideraron que el funcionario nacional debió controlar los fondos públicos que concesionaria TBA recibía y que no iban al mantenimiento del servicio.

Sin embargo, los magistrados también lo absolvieron por el delito de estrago culposo, tras sostener que De Vido no era responsable por las muertes.

El 22 de diciembre pasado Casación confirmó la condena y remarcó que De Vido tenía conocimiento de todos los incumplimientos de TBA mediante informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que así lo advertían, y que la empresa era la que más multas e incumplimientos tenía.

•Comunicado de Familiares a 9 años de la Tragedia de Once•

Aunque hoy no resuene nuestro grito en el andén, desde este lugar volvemos a decir con toda nuestra fuerza: JUSTICIA POR LOS MUERTOS Y HERIDOS DE ONCE. https://t.co/vItqZ8cZbM pic.twitter.com/Z6cANQZuqr — Tragedia de #Once (@TragediaOnce_) February 22, 2021

En septiembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia confirmaba, en tanto, las condenas del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a cinco años y medio de prisión; del maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba (ya en libertad), a tres años y tres meses, y de otros 16 acusados. Quedó pendiente la situación de Ricardo Jaime, también ex secretario de Transporte.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes e la estación de once. Murieron 51 personas (entre ellas una mujer embarazada) y 789 resultaron heridas.

Recientemente, el bloque del PRO en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para reconocer a las familias de las víctimas fallecidas y a los sobrevivientes de este accidente y que, de esta manera, tengan derecho a percibir, por única vez, una indemnización extraordinaria de carácter económico, hayan o no iniciado demandas por daños y perjuicios contra el Estado Nacional.

«Acompañamos el pedido de Justicia de las familias víctimas de la tragedia de Once. Reafirmamos nuestra convicción de que el Estado es responsable y exigimos que se trate el proyecto de Ley que otorga un resarcimiento económico a todas las familias y víctimas», expresó hoy el diputado Cristian Ritondo.

JUSTICIA 🖤



Hoy es un nuevo aniversario de la Tragedia de Once. Seguimos acompañando a familiares y víctimas de un hecho que desnudó (una vez más) la corrupción y los manejos oscuros del kirchnerismo.



Es un año más en el que seguimos exigiendo JUSTICIA.#TragediaDeOnce9Años pic.twitter.com/GZZlUf3Iqb — Dina Rezinovsky (@dinarezi) February 22, 2021

“No puedo no decir que hace casi 30 años felizmente me convertí en la mamá de Lucas (Menghini Rey) y hoy va a ser casi nueve años que me convertí en la mamá de una de las víctimas de una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia reciente”, expresó la diputada María Luján Rey.

“Por eso no puedo dejar de manifestar, con mucho dolor, que siento que en este proyecto que estamos tratando, que valoro, que celebro, que acompaño, hay una implícita discriminación frente a otras víctimas”, consideró.

En su discurso, la legisladora de Juntos por el Cambio enfatizó que “las víctimas somos todas iguales”. A continuación, le reconoció a Sergio Massa haber sido autor de la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, y manifestó que “gracias a esa ley del 2017, los familiares del ARA San Juan contaron con un acompañamiento que celebramos y sabemos que hay mucho más para seguir trabajando en pos de los derechos de las víctimas”.