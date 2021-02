Conmebol sorteó la Copa Libertadores Femenina, que se jugará en marzo en los estadios de Vélez y Deportivo Morón

La Conmebol sorteó el fixture de la Copa Libertadores femenina, reprogramada y con cambio de sede incluida (de Chile a Argentina) por la pandemia. Se jugará entre el 5 y el 21 de marzo en los estadios de Vélez y de Morón.

Los representantes argentinos, Boca (1° del torneo 2020) y River (cupo invitado por localía, conseguido por ser el segundo mejor tras llegar a la final de la Copa Transición) están en el Grupo B y C respectivamente. El Xeneize está junto a Santiago Morning (CHI), Deportivo Trópico (BOL) y Avaí Kindermann (BRA); mientras que el Millo se enfrentará con Independiente de Santa Fé (COL), Atlético SC (VEN) y Sol de América de Paraguay.

COPA LIBERTADORES FEMENINA #Argentina2020

Los estadios que albergarán los encuentros son el José Amalfitani de Club Vélez Sarsfield y el Nuevo Francisco Urbano Morón, del Club Deportivo Morón. pic.twitter.com/GguoSn2Dbh — Sirenas del Gol (@SirenasdelGol) February 23, 2021

Así quedaron los Grupos

GRUPO A

​-Corinthians (BRA) Último campeón

-Nacional (ECU)

-Universitario (PER)

-América de Cali (COL)

GRUPO B

​-Boca (ARG)

-Santiago Morning (CHI)

-Deportivo Trópico (BOL)

-Avaí Kindermann (BRA)

GRUPO C

​-Independiente de Santa Fé (COL)

-Atlético SC (VEN)

-River (ARG)

​-Sol de América (PAR)

GRUPO D

-Ferroviaria (BRA)

-Libertad-Limpeño (PAR)

-Peñarol (URU)

-Universidad de Chile (CHI)

Fixture

La primera instancia de la competencia serán las fases de grupos. Los 16 equipos se dividirán en cuatro zonas, en las que se enfrentarán todos contra todos. Los primeros dos de cada grupo, se clasificarán para los cuartos de final.

Las Gladiadoras debutan el 5 de marzo contra Santiago Morning en Vélez (19.30) y el Millo lo hará el 6, ante Sol de América, en el Nuevo Francisco Urbano de Morón.

🏆 ¡Los grupos de la CONMEBOL #LibertadoresFEM 2020! El torneo será disputado en Argentina, entre el 5 y 21 de marzo.



✨ Os grupos da CONMEBOL #LibertadoresFEM 2020! A Copa será realizada na Argentina, entre 5 e 21 de março.#LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉDelas #GloriaEterna pic.twitter.com/uXIGbxeppy — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) February 23, 2021

Partidos que se disputarán en Morón:

-Viernes 5/3, 17:00 hs.: Corinthians (Brasil) vs. El Nacional (Ecuador)

-Viernes 5/3, 19:30 hs.: Universitario (Perú) vs. América de Cali (Colombia)

-Sábado 6/3, 17:00 hs.: Independiente de Santa Fé (Colombia) vs. Atlético SC (Venezuela)

-Sábado 6/3, 19:30 hs.: River Plate (Argentina) vs. Sol de América (Paraguay)

-Lunes 8/3, 17:00 hs.: Corinthians (Brasil) vs. Universitario (Perú)

-Lunes 8/3, 19:30 hs.: El Nacional (Ecuador) vs. América de Cali (Colombia)

-Martes 9/3, 17:00 hs.: Atlético SC (Venezuela) vs. Sol de América (Paraguay)

-Martes 9/3, 19:30 hs.: Independiente de Santa Fé (Colombia) vs. River Plate (Argentina)

-Jueves 11/3, 17:00 hs.: América de Cali (Colombia) vs. Corinthians (Brasil)

-Jueves 11/3, 19:30 hs.: Santiago Morning (Chile) vs. CD Trópico (Bolivia)

-Viernes 12/3, 17:00 hs.: Libertad-Limpeño (Paraguay) vs. Peñarol (Uruguay)

-Viernes 12/3, 19:30 hs.: Atlético SC (Venezuela) vs. River Plate (Argentina)

-Lunes 15/3: Cuartos de Final

Miércoles 17/3: Semifinal

-Jueves 18/3: Semifinal

La final se jugará en el estadio José Amalfitani.