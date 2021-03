Apertura de sesiones en el HCD de Morón: Ghi también pidió acabar con «la dinámica de la persecución y la difamación»

La apertura de sesiones de este año marcó, como pocas veces, el arranque de la campaña electoral. Terminado el discurso del Presidente Alberto Fernández ante el Congreso, el intendente de Morón, Lucas Ghi, hizo su parte en el Concejo Deliberante. En materia de política, ambos dijeron lo mismo. El punto de partida es el supuesto «lawfare» al que quedó expuesto el kirchnerismo tras la derrota de 2015 y del cual también fue víctima el sabbatellismo. Ghi no fue imputado, aunque no estuvo exento de alguna que otra denuncia. Tampoco el Presidente. Y sin embargo, ambos sostienen la teoría de la persecución, para explicar las causas que rodearon a sus jefes políticos.

La manifestación del 27F les dio pie, con la aparición de las bosas para cadáveres. Una mala idea, peor pergeñada, lo cual revirtió el mensaje que se quiso dar. Con 51000 muertos por Covid, la oposición no fue capaz de dar un mensaje claro el sábado. El Frente de Todos lo aprovechó para darle así una vuelta de hoja al «vacunatorio VIP» y representarse a sí mismo como «la vida».

“¿Quién de nosotros podría avalar una imagen tan siniestra y agresiva como la de una figura humana envuelta en una bolsa negra con el nombre de Estela de Carlotto? ¿Quién, que se precie de demócrata o republicano, puede celebrar semejante simbolización de la muerte en un país donde se tiraron personas desde aviones al mar por el solo hecho de tener otras ideas políticas?”, afirmó Ghi en el primer tramo de su discurso, en el recinto del HCD.

Hoy dejé inaugurado el período de Sesiones Ordinarias 2021 del @hcd_moron.



Luego de un año tan difícil para todos y todas, tengo la certeza que contaremos con este cuerpo legislativo para trabajar mancomunadamente en pos del bienestar de nuestra comunidad. pic.twitter.com/wEZfAmgfho — Lucas Ghi (@LucasGhi) March 1, 2021

Morón acumula más de 18700 contagios y 726 fallecidos. “Iniciamos hace semanas (¿8, 9?) el plan de vacunación más grande de la historia y ya superamos los 470 mil bonaerenses vacunados y casi 8 mil en nuestro distrito».

«Morón es el municipio en el que más porcentaje de población fue vacunado contando los 24 partidos del conurbano, la capital provincial y CABA. Morón tiene 100 mil vecinos y vecinas registrados, para que progresivamente puedan recibir sus respectivas vacunas», recapituló el intendente.

La oposición le reclamó, como hizo a nivel nacional, el listado con las personas vacunadas. El bloque de JxC y la UCR fueron más allá y piden una «interpelación». Se fueron sin respuestas, pero tampoco tienen las manos suficientes.

En un año electoral, el Gobierno retomó la agenda con una fuerte disputa contra la oposición macrista, la Justicia y la prensa. Prensa y Justicia que no parecen ser obstáculo para que gobernadores e intendentes, o clanes familiares se perpetúen en el poder. Cuando la regla es grondonista: «todo pasa».

Con una mirada militante, el bueno (sin ironías) de Lucas Ghi auguró por una Justicia en la que «las personas sean juzgadas como es debido y no entren a los tribunales con las sentencia ya escrita». «Ojalá podamos deconstruir la dinámica de persecución y difamación, en la que sin pruebas, sin juicio y sin defensa los inocentes son sospechosos y los sospechosos son culpables. Nuestra sociedad no merece vivir invadida por la mentira y las noticias falsas. Merecen vivir en paz, en base a su libre albedrío, sin ser víctima de un asedio insoportable que condiciona y sesga su opinión», dijo el licenciado en Cs Políticas y periodismo, ex profesor de la UNAHUR.

En la Apertura de Sesiones del @hcd_moron, @LucasGhi ratificó que no muestra los listados de vacunados. Dijo que nos iba a responder sobre la vacunación vip en Morón, pero no lo hizo. Esperamos que no haya privilegiados, como dice. Pero para asegurarnos hace falta transparencia. pic.twitter.com/5JGNSKepYe — Analía Zappulla (@AZappullaOk) March 1, 2021

Por supuesto, el núcleo del discurso mereció otro repaso por la «mochila de los 1.200 millones de pesos de deuda y el déficit económico que debimos afrontar”. Una parte se pagó. Pero la pandemia no dejó mejor a la economía local.

“No lamentamos habernos tenido que ocupar de la herencia recibida. Todos los gobiernos se hacen cargo de lo que heredan, y cimentan desde ahí su transformación progresiva o regresiva”, sostuvo Ghi, al comienzo de su discurso.

En cuento a la recuperación de la vía pública, apuntó a los «300 millones de pesos del Plan Intensivo de Bacheo y Hormigonado, que incluye recursos del Municipio y del Fondo de Infraestructura Municipal bonaerense».

«Seguiremos este año, con la mira puesta en la recuperación total de la infraestructura vial y en la pavimentación de todas las calles de Morón, con una inversión de 70 millones de pesos en el área central, más 170 millones del plan Argentina Hace, destinados a la construcción de obras viales, pavimentos e instalación de luminarias, más otros 250 millones destinados a poner a nuevo todo el corredor de la calle Curuchet», recapituló desde el recinto.

El intendente también mencionó la inversión en el parque lumínico en el que se instalarán casi 5.000 luces led para mejorar la seguridad en las calles. Esto se suma a las casi 8.000 reparadas durante el 2020, muchas de las cuales fueron reconvertidas de sodio a led y aportan a la mejora de la comuna.

En materia de obras, subrayó el objetivo de todos los hogares de Morón tengan cloacas y agua potable. “Hoy nuestra premisa no es anunciar una fecha de finalización, sino tener claro el objetivo a alcanzar. Lo mejor que tenemos para mostrar al respecto son las máquinas excavando y los operarios abriendo zanjas y colocando caños de hormigón, mangueras, cajas y válvulas en numerosos puntos de Morón y Castelar o El Palomar”, sostuvo.

Por otra parte, se mencionó el acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa de la Nación para la creación de la Reserva Urbana en El Palomar. “Proyectamos la inversión de 250 millones de pesos para acondicionar ese espacio». Además, resaltó las “casi 500 familias podrán acceder a viviendas y lotes con servicios en el proyecto de Procrear en ese lugar, que tendrá un modelo similar de urbanización al que desplegamos años atrás en Castelar sur”.

El intendente anunció que está en gestiones con el Ministerio de Educación de la Nación y universidades nacionales para construir un polo educativo. “Hemos adquirido para el Municipio un edificio de 3.000 metros cuadrados que hace más de dos décadas que está abandonado sobre la Avenida Eva Perón al 3.200 que será utilizado para distintas carreras de altos estudios”, anticipó.

Para finalizar el intendente sostuvo: “Hoy dejo inaugurado el período de Sesiones Ordinarias 2021 del Honorable Concejo Deliberante en Morón. Luego de un año tan difícil para todos y todas, tengo la certeza de que contaremos con este cuerpo legislativo para trabajar mancomunadamente en pos del bienestar de nuestra comunidad, que tanto ha sufrido en este tiempo”.

“Abrazamos la práctica política por y para revertir injusticias, reparar daños, consagrar derechos que no estaban y satisfacer demandas desoídas. 2021 es un año repleto de esperanzas para nosotros y nosotras; para quienes nos moviliza transformar las necesidades en derechos y construir un Morón, una provincia y un país más justo, más igualitario, más inclusivo, más integrado, más democrático, más plural y más desarrollado”, concluyó.

Estuvieron presentes en el recinto el presidente del HCD, Jorge Laviuzza; el vicepresidente, Gabriel Barquero; la jefa de bloque del Frente de Todos, Paula Majdanski, el jefe de bloque de Juntos por el Cambio, Juan Nardo; el titular del bloque Argentina de Pie, Nicolás Canario Soto; por el bloque Grande Morón, Vanesa Sosa; por el bloque Juntos por el Cambio Morón, Alejandra Liquitay, por Cambiemos Morón, Cristián Herrera y por la Unión Cívica Radical, Rolando Moretto. El resto de los concejales lo hicieron por zoom.