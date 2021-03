No habrá más prórroga del DNU para inquilinos: Se caen contratos, vuelven los desalojos y se deben pagar las deudas

El Gobierno confirmó que el 31 de marzo vence (y no será prorrogado) el DNU que mantenía el congelamiento de los alquileres, prolongaba contratos y evitaba desalojos judiciales. A partir de entonces, las locaciones deberán guiarse por la nueva fórmula de actualización de precios que se fijó en la Ley de Alquileres y los inquilinos deberán comenzar a pagar en cuotas las deuda que hubieran acumulado. Además, se caen los contratos que estaban vencidos.

A parte de esta medida quedará en manos de una medicación judicial la diferencia contractual. Jugará ahí un rol fundamental el registro de propiedades de alquiler, ya que la Justicia pedirá esos datos a la AFIP al abrir la causa y si no figura (como rige a partir de marzo) no procederá al desalojo.

Así lo confirmó este martes el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, a la Agencia Télam. Según adelantó, a partir de abril “se trabajará con las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres”.

Familias inquilinas endeudadas, sin lugar donde vivir, mientras el mercado impone condiciones cada vez más injustas e ilegales con total impunidad. Antes de finalizar el decreto tienen que responder dónde van a ir a vivir esas familias. Eso es solucionar el acceso a la vivienda. pic.twitter.com/ny8FpzB9Ky — Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) March 3, 2021

“Vamos a poder generar condiciones económicas para ver cómo se ajustan los alquileres, el BCRA fija el índice que va a resguardar fundamentalmente que la evolución esté en línea con la posibilidad económica que tengan los inquilinos”, afirmó el ministro y dijo que cuando venza el congelamiento se podrá “ver el universo de cuáles son las familias vulnerables”. También destacó la importancia de “empezar a poner en función la Ley de Alquileres”.

En cuanto a los desalojos recordó que también a través de esta misma ley “tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación” y que por eso “ya no va a haber extensión del DNU”. “No hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”, ratificó.

Según dijo, con estos cambios ”viene todo un tiempo nuevo, por eso está la convocatoria a que los inquilinos inscriban el contrato”. “Hay una realidad totalmente distinta, con nuevos mecanismos y herramientas y va a haber un control”, agregó.

Ferraresi, intendente de Avellaneda, llegó el Gobierno tras el cuestionamiento a su antecesora, María Eugenia Bielsa. En este contexto, el ministro consideró que “la solución es que la Argentina construya vivienda”, y confió en que “las 264.000 soluciones habitacionales -previstas en el plan trienal 2021-2023- irán modificando el mercado de alquileres”.

“La mejor política es que el que alquila pueda tener una propiedad por el mismo valor de un alquiler, y no desde un sistema financiero sino desde un sistema de recupero solidario”, consideró.

Muchos inquilinos están pasando un mal momento. @GervasioMunoz, de Inquilinos Agrupados denunció en #LaVueltaCompleta que "el gobierno no da la cara" y advirtió sobre las consecuencias sociales de levantar el congelamiento. "No saben cómo resolver el tema de la vivienda" pic.twitter.com/rh3rpbmdWZ — Andrea Recúpero (@anrecupero) March 2, 2021

“El Plan Casa Propia se trata de viviendas dignas para todos los argentinos; salió una ley por extraordinarias que nos permite reactivar 55.000 viviendas en todo el país”, destacó al respecto y mencionó también “el esquema de viviendas Procrear”. “El 12 de marzo vamos a estar lanzando un plan para la generación de suelo que tenga que ver con la asistencia técnica para que las jurisdicciones vayan generando suelo urbano”, adelantó.

En cuanto a las hipotecas UVA, cuyo congelamiento concluyó el 31 de enero, destacó que no hubo quejas y se van actualizando de manera ordenada. “No hemos tenido por el momento ningún reclamo, los bancos tienen que aplicar 35% al límite del ingreso familiar; el primer mes de convergencia no hemos tenido denuncia de alguien que no haya podido completarla”.