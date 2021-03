Apertura de sesiones en Merlo: El intendente Menéndez afirmó que los vecinos le hacen sentir «que soy Brad Pitt»

La apertura de sesiones ordinarias de Merlo contó con el sutil toque del intendente, Gustavo Menéndez, que de fan de Tik Tok (la res social de la que no se baja pese a las burlas) pasó a sentirse un galán de Hollywood. «Los vecinos me hacen sentir que soy Brad Pitt», asumió desde su lado más humilde.

El acto del Concejo Deliberante fue el martes pasado, en la noche del Parque de la Unidad Nacional -ex cancha de pato- en Libertad. En más de dos horas de discurso recorrió la obra de gobierno, pero en un momento recordó una anécdota de la campaña legislativa de 2013, cuando era opositor a Raúl Othacehé.

«Una tarde de lluvia, que estábamos en campaña, y pasábamos por 25 de Mayo y Los Arrieros, y a la gente el agua le llegaba hasta la cintura. Me acuerdo que un abuelo nos hizo entrar, ese día no teníamos botas, y nos mostró su casa inundada. Cada vez que esto pasaba, los artefactos eléctricos no servían más», dijo Menéndez frente a la parcialidad (con ausencias) del HCD.

Inicio de sesiones ordinarias de nuestro Honorable Concejo Deliberante de Merlo correspondiente al año 2021. pic.twitter.com/aKtgeTvTqS — Gustavo Menéndez (@gustavomenendez) March 3, 2021

Diálogo fuera de micrófono de por medio, reflexionó hacia el presente: «No voy a parafrasear a nadie que diga ‘no se inunda más’ (dixit Mauricio Macri), pero la verdad que Los Arrieros no se inunda más, y están ahora haciendo la obra de pavimento que está quedando hermosa. Si algún día estoy con baja autoestima, voy a Los Arrieros porque los vecinos me hacen sentir que soy Brad Pitt. Eso tiene cumplir con la palabra empeñada», afirmó.

La frase no fue inocente. «Dice que los vecinos de Los Arrieros le agradecen la obra hidráulica de ese lugar. Claro. No les dice que fue una obra nacional financiada por el gobierno anterior», reprochó después el portal Merlo Real. En el mismo sentido se expresaron los referentes locales de Juntos por el Cambio.

Menéndez concluyó: «Eran vecinos de Parque San Martín que, antes de hacer ese entubamiento del arroyo Torres, en su fase número dos, se inundaban, y gracias a esa obra más de 40 mil merlenses ya no sufren esa desgracia del siglo 21 de tener que estar rogándole a todos los santos para que no llueva».

📢¡NO SE INUNDA MÁS!



El saneamiento y pavimentación en Los Arrieros, en Parque San Martín, Merlo, se comenzó durante la gestión de @mariuvidal como Gobernadora.



Si para los vecinos (según él mismo) Menéndez es "Brad Pitt", Mariu debería ser considerada La Mujer Maravilla… pic.twitter.com/ST3lDjXuNL — David Zencich (@DavidZencich) March 3, 2021

En otros tramos del discurso, Menéndez hizo énfasis en varias obras viales importantes para el año electoral. Más allá del túnel ferroviario en el límite con Ituzaingó, habló de rutas importantes. «En la ex Ruta 200, actual 40, se construirá un cantero central con dos manos de ida, dos de vuelta y vías colectoras para que se amplíen las posibilidades de los vecinos», remarcó el intendente.

Por otro lado, Menéndez adelantó mejoras en las rutas 1001 y 1003 y para la 21. El intendente también destacó los avances de las obras del Arroyo Salguero y anunció «la construcción de la infraestructura para el Parque Industrial».