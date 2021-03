8M: Con la participación de trabajadoras de Morón, ATE realizó actividades en toda la Provincia y cerró en Congreso

En el Día Internacional de la Mujer y en el marco del paro internacional, ATE organizó una Jornada Nacional de Lucha con actividades en todo el territorio provincial, que culminó con una concentración en las puertas del Congreso.

En la localidad de Rojas, donde se cometió el femicidio de Úrsula Bahillo, se realizó un acto en las puertas del Hospital Municipal Unzué en el cual distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas colocaron una placa conmemorativa a la mujer trabajadora de salud y pidieron por más derechos.

La directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE Bonaerense, Florencia Morelli Paunero, detalló que: “es imprescindible que en la provincia se cumpla con el Cupo Laboral Trans, se implemente la Lay Micaela y se aplique el Convenio 190”.

“Reivindicamos la mirada integral de las mujeres trabajadoras donde se debe contemplar su condición de mujer y trabajadora velando por su plena incorporación a cada espacio en su vida diaria. Levantamos la bandera de la lucha y llamamos a todas las compañeras a reflexionar, en este día, sobre todos los logros que de manera colectiva hemos alcanzado porque se han vuelto carne de nuestro pensamiento”, señaló Florencia Morelli Paunero.

En la región norte, las distintas seccionales de ATE (Ramallo, Escobar, San Pedro, San Nicolás, Giles, Zarate, Pilar, Carmen de Areco, Pergamino, Baradero, Campana) se reunieron con el objetivo de «seguir fortaleciendo los espacios de Género, Discapacidad y Seguridad Social», de cara a la constitución de departamentos en la región.

Oscar Sánchez, responsable del CDP en la región, señaló: “que los compañeros y compañeras hayan elegido este día tan importante para realizar el plenario de presentación de los departamentos no hace más que mostrar el compromiso de nuestra organización con los derechos de las mujeres y las diversidades. Que se constituyan departamentos y que las compañeras tengan los espacios necesarios de participación hace que nuestra ATE crezca en los territorios”.

Asimismo, en el Astillero Río Santiago de la ciudad de Ensenada se presentó el libro “Mujeres que hacen Barcos: La historia de trabajo y lucha de las mujeres del ARS”, del cual participaron las compañeras del CDP, y trabajadoras del Astillero Gabriela Sheffer y Delia Lezcano.

En horas del mediodía se realizó un acto por la estatización de la Línea 144, donde las compañeras trabajadoras pasan a la órbita del Estado provincial con plenos derechos y dejan de ser trabajadoras precarizadas. Estuvieron presentes compañeras del CDP junto a la ministra Estela Díaz.

#8demarzo #Moreno 𝐃𝐢́𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚

Almuerzo de mujeres sindicalistas construyendo igualdad y equidad en los lugares de trabajo y los lugares de representación. Participaron por ATE @Vanina_ate @MercedesCabezas pic.twitter.com/FXhab9siQQ — ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) March 8, 2021

En la ciudad de Moreno, se realizó un almuerzo en la sede del camping del SATSAID, del que participaron más de 50 compañeras sindicalistas de toda la provincia, junto a la ministra de trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, la intendenta de Moreno, Mariel Fernandez, junto a diputadas y senadoras que vienen de la extracción sindical.

Por ATE participaron la secretaria adjunta, Vanina Rodriguez, Alicia Meynard y la secretaria de organización nacional Mercedes Cabezas.

Vanina Rodríguez señaló que: “este encuentro es un espacio para reafirmar la lucha por la consecución de derechos, sabemos que nos faltan conquistar muchas para alcanzar una igualdad de oportunidades. En la provincia de Buenos Aires, debemos avanzar en conseguir una Licencia con Perspectiva de Género para todes les trabajadores y este es un objetivo trazado desde el espacio. Poner en valor las condiciones laborales y avanzar en más derechos”.

Por la tarde, La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a la CTA-Autónoma y en unidad con las centrales sindicales y organizaciones de la economía popular, concentraron esta tarde frente al Congreso en CABA.

La Jornada Nacional de Lucha, que se replicó en todo el país, comenzó alrededor de las 17hs y tuvo como consigna ¡Vivas y con derechos nos queremos!¡Trabajadoras somos todas y todes!.

Rodriguez indicó que: “Estamos en un nuevo 8 de marzo donde tenemos la responsabilidad de seguir avanzando en recomponer derechos que viene de la mano de igualdad de oportunidades para compañeres».

Por su parte, trabajadores de ATE Morón e integrantes del Espacio de Género em esta seccional, se congregaron en la sede social ubicada a un costado del Hospital Posadas para luego marchar al Congreso «junto a miles de mujeres que se congregaron en un día de lucha y reflexión».

«Fue un orgullo haber vivido una jornada histórica con una gran presencia de nuestro sindicato. Venimos luchando por una igualdad en materia de derechos y no tengo dudas de que vamos en el camino correcto. Queda mucho camino por andar, queda terminar de una vez por todas con este sistema judicial patriarcal que sigue ciego ante el creciente femicidio. Pero no vamos a parar hasta que no haya ni una más, hasta que no haya ni una menos», contó Marisa Lamas tras el multitudinario acto que tuvo lugar en el Congreso.

Durante la tarde, también se hicieron presentes el Secretario General de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy; el Secretario Adjunto, Rodolfo Aguiar; Gustavo Quinteros, Secretario de Formación de ATE Nacional; Alba Curaqueo integrante del CDN; y Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Quilmes-