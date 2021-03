El HCD de Morón avanzó con un proyecto que promueve el acceso laboral de víctimas de la violencia de género

El Concejo Deliberante de Morón realizó una sesión extraordinaria este martes en la que se trataron cuatro proyectos sobre género y diversidades, con la participación en el recinto de funcionarias del Departamento Ejecutivo y el HCD: Cinthia Frías, secretaria de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos del Municipio; Patricia Ramírez Salomón, directora de Géneros y Equidad; Marina Rodríguez, directora de Abordaje Integral de la Violencia de Género; y la directora de Género y Diversidad del HCD, Sibila Botti.

El primer proyecto expresó el beneplácito a la Ley Provincial 15.246 que instituyó al 27 de Mayo como “Día de la visibilización y lucha contra la violencia en los noviazgos”.

Paula Majdanski, presidenta del bloque del Frente de Todos fue quien hizo una encendida defensa: “Me encantaría poder hablar únicamente de lo que refiere al proyecto, pero no puedo. No puedo porque nos están matando todos los días y mientras esto siga así, no podemos hablar de otra cosa y resulta indispensable contextualizar y hacer hincapié en que estas muertes violentas».

El segundo expediente se trató de un proyecto de Ordenanza para incorporar contenidos con perspectivas de género en los cursos teóricos de formación de conductores. El tercero fue otra ordenanza por la cual se buscará implementar políticas de reparación con perspectiva de género en casos de víctimas de violencia por parte de agentes municipales (con sentencia firme).

Julieta Laviuzza (FdT) presidenta de la comisión de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos, dijo se «viene a saldar una deuda histórica con las víctimas de violencia de género, que siempre fueron silenciadas, aisladas, y marginadas».

«Con esto se busca que ellas tengan un mecanismo efectivo para acceder a un empleo estable, para no depender económicamente de quien fuera su victimario», explicó.

“Implementar este tipo de normativas es imperativo si hablamos de cuidar a quienes sufren, pero también de desalentar a quienes agreden. Hacerles saber a los violentos que su accionar se encuentra penado por el código penal, pero también por la administración es dar un mensaje claro de no tolerancia hacia las agresiones contra mujeres y diversidades», cerró la Concejala.

El cuarto expediente fue una resolución que expresa la preocupación ante la cantidad de femicidios. Este año ya van 55. 295 el año pasado, un récord en ascenso.