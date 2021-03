Morón confirmó dos bajas de cara al comienzo de la Primera Nacional: Gissi y Ezequiel D’Angelo rescindieron contrato

A días del comienzo de la Primera Nacional, el Deportivo Morón confirmó las bajas de otros dos jugadores que, si bien no pueden catalogarse de históricos, no iban a ser muy tenidos en cuenta en la conducción de Lucas Bovaglio: Kevin Gissi y de Ezequiel D’Angelo, finalmente rescindieron sus contratos.

«Desde el Deportivo Morón queremos agradecerles por haber vestido nuestra camiseta y les deseamos el mayor de los éxitos», comunicó el club desde las redes sociales, cerrando la etapa de las bajas, pero con intención de refrescar aún más al plantel con alguna que otra incorporación. El debut está cerca: Será el próximo sábado 13 a las 19.20 y con TV, en cancha de All Boys.

El Gallo viene de un muy mal ensayo ante Chacarita Jr. con el que perdió dos amistosos con goleada el viernes pasado, cuando se perfilaba un equipo titular.

Aunque en el límite, las salidas no son sorprensivas. «Hoy se me planta un lagrimon al despedirme de este hermoso club. Fueron 1 año y 8 meses muy intensos, me llevo los mejores recuerdos y alegrías», se despidió Kevin, el domingo.

«Agradezco a toda la gente que me acompañó, compañeros, cuerpo técnicos, staff medico, nutricionistas, psicologos, periodistas partidarios, hinchas y dirigentes. Y a la gente del día día, que hace Que Morón sea Morón», publicó en su Instagram junto a una serie de fotos con amigos. Ezequiel era el más cercano.

Para la renovación del plantel , el Gallo incorporó al zaguero central Lucas Abascia. Anteriormente, arribaron los mediocampistas Gastón González y Norberto Palmieri, los defensores Franco Verón y Cristian Paz, el marcador de punta Maximiliano Bonanno y los delanteros Germán Pacheco y Matías Gómez.