Afuera del acuerdo de OSECAC en CABA, el SEOCA pidió vacunas para los «trabajadores esenciales de Comercio»

El sindicato de empleados mercantiles de zona oeste (SEOCA) pidió que «todos los trabajadores esenciales de comercio sean incluidos en una tanda de vacunación especial ya que tienen una mayor exposición al virus» covid19.

Esta mañana Néstor Ricardo Carrizo, delegado de Diseño Group, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik-V en una de las postas vacunatorias de Moreno.

Se trata de una persona «de riesgo» porque tiene asma crónica: “Quería vacunarme lo antes posible, por eso me había anotado en enero. Hoy estoy muy contento, es una felicidad enorme. No se puede describir. En 20 días recibiré la segunda dosis”, contó esperanzado en las redes sociales de su gremio.

Desde la conducción de Julio Rubén Ledesma, acompañaron «la satisfacción de la vacunación del repositor externo», pero reclamaron: «Queremos todos los trabajadores de los supermercados, hipermercados, centros comerciales, y mayoristas sean inmunizados». El contacto «con muchas personas» fue la principal excusa que presentaron jóvenes administrativos del PAMI, que no tratan con pacientes pero que se inscribieron como personal de salud para vacunarse.

La Provincia no pudo más que respaldar esa situación y negó que existieran vacunatorios VIP en su territorio. También criticó la entrega de vacunas por parte del gobierno porteño a las obras sociales. Así fue como llegaron a manos de OSECAC, la obra social de Comercio. No obstante, este acuerdo rige sólo en Capital Federal, aclararon desde el SEOCA, que no cuenta con la vacuna.