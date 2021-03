Elecciones 2021: En San Miguel, Pichetto, Méndez, De la Torre y Claudia Rucci lanzaron el peronismo republicano

En San Miguel, ex senador nacional y excandidato a vicepresidente por JxC Miguel Angel Pichetto lanzó este jueves el «Peronismo Republicano», con el objetivo de captar el voto peronista no kirchnerista en Provincia de Buenos Aires.

La nueva línea también fue respaldada por el intendente de San Miguel, Jaime Méndez; y por su antecesor, Joaquín De la Torre; por la senadora bonaerense (de Ituzaingó) Claudia Rucci ; el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero. También participan algunos intendentes que perdieron la elección en 2019. Por Hurlingham estuvo el exintendente Luis Acuña.

«Es una identidad bonaerense y vamos a trabajar juntos para consolidarla con el peronismo republicano, muchos espacios independientes, con compañeros que vienen de otras fuerzas políticas. Vamos a hacer engrosar el peronismo republicano y consolidar la coalición opositora para volver a ganar las elecciones en 2021 y 2023», expresó Pichetto en el club San Miguel Rugby.

Tenemos que recuperar el Peronismo Republicano, cuyo sujeto es el trabajador y no los clientelismos del actual gobierno funcionales cuando no cooptados por la izquierda#PeronismoRepublicano pic.twitter.com/2mEOzx3co2 — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 11, 2021

«Peronismo republicano», la ‘ambulancia’ de Pichetto para atraer dirigentes al oficialismo

En esa línea, manifestó: «Hoy lanzamos una fuerza que va a consolidar el frente opositor con una visión federal, productiva, basada en el trabajo cómo condición esencial para la realización de los argentinos. Este espacio representa el esfuerzo de hombres y mujeres, de ideas y de trayectorias, desde la diversidad a la unión en el esfuerzo por un proyecto común».

«Tenemos que recuperar el Peronismo Republicano, cuyo sujeto es el trabajador y no los clientelismos del actual gobierno funcionales cuando no cooptados por la izquierda. No va más la economía del pobrismo, de los planes y los gerentes de la pobreza. Necesitamos volver a la cultura del mérito, el esfuerzo y el trabajo. El trabajo dignifica», expresó.

Y completó: «Tenemos que volver a un plan integral de seguridad y soberanía que incluya una política migratoria seria, que nos defienda de los usurpadores de tierras y del terrorismo indigenista».

Bajo el nombre de «Peronismo Republicano», esta línea dentro de la coalición opositora corre en paralelo a otros armados como el que lleva adelante Emilio Monzó, también con el objetivo de sumar a la fuerza opositora lo que desde ese espacio definen como «votos peronistas no kirchneristas».

Se trata de un armado político por fuera de otras líneas internas de Juntos por el Cambio, aunque el extitular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, fue al acto a apoyar el lanzamiento.

Por su lado, Macri le mandó un video grabado a Pichetto para felicitarlo por el nuevo espacio: «Felicitaciones Miguel, Claudia y Joaquín para la creación de este espacio, pero más aún por haber vencido prejuicios, haber tenido el coraje de saltar después de haber tenido años de militancia en el peronismo, hoy secuestrado por el kirchnerismo, y sumarse a este espacio de cambio».

«Miguel, sabés el profundo respeto y afecto que te tengo, cada día que te trato, más te conozco y valoro por tus opiniones frontales, honestidad y compromiso patriótico. He visto poca gente actuar sin especulaciones políticas siempre poniendo el futuro de los argentinos por delante», agregó.

Y concluyó: «Por eso como siempre, lo importante no es donde venís, sino a dónde querés ir. Y todos ustedes quieren ir hacia una Argentina con igualdad de oportunidades, una Argentina íntegra, donde la cultura del trabajo nos lleve a salir adelante. Los invito a que trabajemos más unidos que nunca por ese futuro que no tengo dudas nos va a encontrar liderando el país para cambiarlo para siempre».

En los últimos meses se vienen presentando distintas alternativas para intentar captar lo que, dentro del espacio de Juntos por el Cambio definen como «el voto peronista no kirchnerista», sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% de los votos nacionales en cualquier elección, especulan.

Al explicar la nueva línea interna dentro de Juntos por el Cambio, De la Torre -quien también fue ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal- indicó que «el 60% del votante en el conurbano es no gorila, es afín al peronismo, peronista o kirchnerista».

Al hablar en La Nación+, De la Torre indicó que, «si las opciones que hay enfrente al kirchnerismo no discuten ese voto, a las ocho de la mañana del día de la elección, el kirchnerismo tiene 35 puntos en la provincia de Buenos Aires».

En este sentido, remarcó que «hay cuatro experiencias: en 2009 De Narváez-Sola discutieron ese voto y perdió el kirchnerismo; en 2013 Massa con todos nosotros y perdió el kirchnerismo; y en 2015 y 2017, primero Massa y luego Massa y Randazzo por fuera discutieron ese voto».