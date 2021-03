Gran arranque de la era Bovaglio: Morón venció por 3 a 1 a All Boys, en Floresta, por la primera fecha de la PNacional

La era Lucas Bovaglio no pudo haber arrancado mejor. Con un equipo renovado (10 incorporaciones) Deportivo Morón le ganó como visitante a All Boys, 3-1, por la fecha inicial del torneo de Primera Nacional en la zona B.

El “Gallo” se impuso con goles convertidos por Luciano Guaycochea (33’ pt), Cristian Broggi (4’ st) y de Germán Pacheco (47’ st), la gran apuesta del club para esta temporada; mientras que para el “Albo” anotó Lucio Compagnucci (23’ st).

Fue un gran arranque, sobre todo por los ocho titulares que salieron a la cancha que no estaban en el club la temporada pasada, aunque algunos ya habían pasado por el CDM. En la semana se desvincularon D’ Angelo y Gissi, que tenían que pelear un puesto. Finalmente salieron adelante Guaycochea, Villalba y Salvador. Pacheco aportó desde el banco. Matías Mansilla fue el reemplazante natural de Julio Salvá, uno de los históricos que se fue, en el arco.

Por el mismo grupo, Santamarina venció 2 a 1 a Gimnasia Jujuy. El resto de los partidos de ayer terminó en empate: San Telmo y Barracas Central fue 1-1, por goles de Alexander Zurita Torrico (12’ pt) para el “Candombero”, debutante en la categoría; y Germán Estigarribia (22’ st) para “El Guapo”.

Villa Dálmine-Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensores de Belgrano-Instituto de Córdoba terminaron 0-0.

La fecha había empezado el viernes, con San Martín de San Juan 4-Atlético de Rafaela 2. Hoy, se enfrentarán Brown de Adrogué vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (17.10) y Güemes de Santiago del Estero vs. Ferro Carril Oeste (20). Mañana, Almagro vs. Tristán Suárez (21.30).

¡FINAL DEL PARTIDO!



¡GANOOO EL GALLO!



Con goles de Luciano Guaycochea, Cristian Broggi y Germán Pacheco sobre el final, Morón venció 3 a 1 a All Boys en la primera fecha del torneo de la #PrimeraNacional#VamosGallo🐓 pic.twitter.com/N1ZTAavBjb pic.twitter.com/skc4i7z5jG — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) March 14, 2021

Zona A

Por el Grupo A de Primera Nacional se dieron siguientes resultados: Gimnasia de Mendoza 2 (Ramón Lentini -2-)-Agropecuario de Carlos Casares 0. Almirante Brown 2 (Leandro Guzmán y Santiago Vera)-Estudiantes de Buenos Aires 1 (Tomás Bolzicco). Belgrano de Córdoba 2 (Juan Ruiz Gómez y Pablo Vegetti -de penal-)–Tigre 1 (Pablo Magnin). En el “Matador” debutó Francisco González Metilli, ingresando durante el segundo tiempo.

Este domingo jugarán Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Maipú de Mendoza (18) y San Martín de Tucumán vs. Alvarado de Mar del Plata (19). Los otros partidos serán Deportivo Riestra vs. Quilmes (mañana, 17.10) y Chacarita Juniors vs. Atlanta (martes, 21.10). Esta fecha queda libre Temperley.