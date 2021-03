Un exfuncionario de Tagliaferro recordó la experiencia de Frederic en Morón y tildó de «lamentable» la interna con Berni

Tras lo que calificó como un «cruce lamentable», el ex secretario municipal de seguridad de Morón (actual asesor del bloque diputados bonaerenses de JxC) Bernardo Magistochi recordó hoy el paso Sabina Frederic como asesora de la gestión de Ramiro Tagliaferro (PRO). «Es una antropóloga respetable», sostuvo, aunque opinó que «no está dando respuesta a las demandas de la sociedad».

Entrevistado en el programa Estación Central (Mpquatro radio) Magistocchi cuestionó la ventilada interna que habita entre los gobiernos de Nación y la Provincia y que tuvo su último capitulo ayer, cuando el ministro bonaerense Sergio Berni tomó del cuello al viceministro de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, y lo insultó delante de testigos, tras la aparición, en Luján, de la nena que había desaparecido el lunes en Capital, lo cual motivó un enorme despliegue de uniformados tras el camino que realizó el captor.

La escena no quedó en privado. Y luego Berni, ante la consulta, no dudó en calificar de «inepta» a Frederic, quien vende un modelo ultragarantista, a contramano de lo que emana de la misma figura, casi castrense, de su par del PJ.

❌CRUCES ENTRE BERNI Y EDUARDO VILLALBA ❌



👉Sergio Berni echó al segundo de Sabina Frederic de la conferencia de prensa por M. y llamó “inútil” a la ministra



👉El funcionario del gabinete de Axel Kicillof también pidió que se retirara del lugar a la fiscal del caso.#Maia pic.twitter.com/HzYD1FkJC4 — Telenoche (@telenoche) March 18, 2021

Para algunos es pura estrategia. Para otros, un hervidero en el que nadie toma una decisión (ni el presidente, ni el gobernador) porque ninguno de dos quiere quedar mal con la vicepresidenta. Como sea, es una situación atípica.

«El problema no fue ayer, sino el día anterior, cuando se comunicaron con Villalba y no había despliegue de fuerzas federales. Hubo un desenlace mediático pero antes no contó con el acompañamiento del gobierno nacional», opinó Magistocchi. Según Berni, el cartonero Carlos Savanz no pudo haber viajado en tren con una menor, aún cuando no había todavía denuncia.

Pero cierto es que las primeras imágenes que mostraron el periplo del secuestro fueron del FFCC Sarmiento. Luego sí se vio un fenomenal despliegue de las fuerzas de Berni, quien se subió al rating de un drama en vivo.

Finalmente fue un llamado al 911 el que dio el dato certero de adónde estaba la nena. El cartonero no ofreció resistencia alguna. Final feliz, que también sirvió para sumarle un poroto al ministro bonaerense en su pelea itnerna.

«Berni nos tiene acostumbrado a estos exabruptos. Vienen de distintos cruces. Aplaudiría que discutan ideas, políticas de seguridad. Es una imagen lamentable. En el medio lo que queda es el ciudadano. Que no exista un trabajo mancomunado lleva a tener malos resultados», reflexionó hoy Magistocchi.

De todas formas, el ex secretario recordó que «en lo personal me tocó compartir el trabajo con Frederic. Es una antropóloga respetable. Una profesora, que aportó su conocimiento en Morón y después se decidió discontinuar esta relación». Ese paso como asesora fue en los primeros meses de la gestión de Tagliaferro, cuando al frente del área de seguridad ubicó al exdiputado de Haedo Sebastián Cinquerrui, militante del PS y el ARI.

Junio de 2016: Informe de gestión en Seguridad de Cinquerrui en el HCD de Morón

La primera mirada intentó ser progresista. Luego se volvió a ampliar la grieta. «Uno espera que el ministro tenga posturas más claras y concretas. No esperaba uno discutir si los violadores tenían que tener prisión domiciliaria en la pandemia. Los bonaerenses esperan otra postura de un ministro».

«Desde su conocimiento puede tener otra mirada, pero no trabajar con lo que pide el ministro de seguridad de la Provincia, habla de que no está teniendo una respuesta favorable de lo que está demandando la sociedad», analizó Magistochi sobre la insólita interna que mantienen Frederic con Berni.

Como contrapunto, expuso su propia experiencia en Morón. «Pudimos implementar programas como Barrios Seguros, en La Gardel. Era el barrio con mayor conflictividad. Gendarmería pasó a estar 24hs. Todo con una coordinación municipal que avanzó con instalación de cámaras», recordó hoy.