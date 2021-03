«La Territorial»: Dirigentes de Larreta y Vidal lanzaron su propia agrupación para desandar la interna en la Provincia

Dirigentes del PRO «sin tierra» en el Conurbano, pero referentes del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y de la exgobernadora María Eugenia Vidal, presentaron hoy la mesa fundadora de «La Territorial», una agrupación con la que apuestan a posicionarse dentro del PRO y JxC en la Provincia.

En esa mesa se destacan el diputado provincial y actual vicepresidente del bloque de JXC, Alex Campbell (segunda línea en el gobierno de Vidal), el ex Ministro de Educación de la Nación y excandidato a intendente por La Matanza, Alejandro Finocchiaro; el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina; el concejal (licencia) y excandidato de Hurlingham Lucas Delfino (es funcionario en CABA); el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense y excandidato de San Martín, Santiago López Medrano; y el presidente del HCD de Tigre, Segundo Cernadas, quien hizo de anfitrión en el lanzamiento hoy.

Todos se referencian en Vidal, aunque en otro sector también hay ex funcionarios (Ritondo) y, por supuesto, buscan hacer frente al armado del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien todavía sueña con ser gobernador.

“En lo personal creo que María Eugenia Vidal tiene mucho para darle al país como presidenta y Cristian Ritondo sería sin duda un gran gobernador, con decisión para enfrentar la inseguridad que es nuestro principal problema. Pero lo importante es que somos un grupo heterogéneo de amigos que nos conocemos, confiamos los unos en los otros y, lo más importante de todo, compartimos valores y experiencia para mpulsar el cambio que se necesita. Sean quienes sean los candidatos de nuestro espacio, estamos para apoyar y acompañar”, sostuvo el diputado Alex Campbell.

Un inicio muy importante. Hoy lanzamos @laterritorialok. Junto a 15 distritos del conurbano bonaerense dimos punto de partida a esta corriente que está convencida que hay que trabajar cerca de la gente y del territorio para construir un futuro diferente. pic.twitter.com/ipGEewGUpp — Lucas Delfino (@DelfinoLucasOk) March 22, 2021

Por su parte, Delfino afirmó que «Larreta es un actor central para lo que viene, es un hacedor, un transformador para la Argentina».

«El candidato lo va a definir la gente, tanto a gobernador como a presidente, y este grupo va a estar consolidado para acompañarlo y hacer una mejor elección en el conurbano. Lo importante es que somos dirigentes jóvenes con experiencia en la gestión y con votos, dispuestos a fortalecer y ampliar Juntos por el Cambio», indicó el funcionario porteño con territorio en Hurlingham.

Delfino apunta a que la agrupación «se vaya ampliando no solo al resto de la Provincia de Buenos Aires, sino a todo el país, siempre con la visión de territorio y futuro. De este espacio tiene que salir el candidato a presidente del 2031».

«Es una corriente amplia que busca seguir fortaleciendo nuestro espacio junto a intendentes, legisladores y dirigentes territoriales de toda la provincia, la diversidad y los valores nos unen. Tenemos q ser cada día más para retomar la senda del cambio en el 2023», definió, por su parte, Finocchiaro.

Del encuentro fundacional además participaron, por José C. Paz, Ezequiel Pazos (con un rol muy activo en el armado del grupo), Leandro Costa (Escobar), Agustina Ciarletta (San Fernando), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Gabriel Mercuri (Lomas de Zamora), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Rita Salaverry (Lujan), Guido Giana (Presidente Perón), Pablo Alaniz (Florencia Varela), Rubén Barabani (Ezeiza) y Santiago Mac Goey (Cañuelas).