Reunión de La Territorial con Cristian Ritondo: «Olvidamos la cercanía con la gente», asumió Lucas Delfino

El concejal, funcionario porteño y ex candidato a intendente de Hurlingham por Juntos por el Cambio, Lucas Delfino, sostuvo que La Territorial, el espacio que congrega a dirigentes, funcionarios y ex postulantes de distritos donde no son gobierno, «busca darle otra impronta a la cercanía con la gente».

«La mayoría -dijo- fuimos una, dos o hasta tres veces candidatos y tenemos un anclaje y un recorrido, pero fundamentalmente la vocación para construir allí un futuro, no solo para nuestro espacio sino para la provincia y el país».

En diálogo con Estación Central Delfino (Mpquatro radio online) el concejal en licencia de Hurlingham admitió que desde JxC «en su momento tratamos de buscar a los mejores cuadros del ámbito privado y eso tal vez nos llevó a olvidarnos en los últimos cuatro años de la cercanía con la gente y de la política».

«Eso es algo que no se vio antes y los resultados están a la vista. Debemos hacer autocrítica, mejorar muchas cuestiones pero siempre planteando que estamos convencidos que el rumbo del país era el correcto», sostuvo este viernes.

«Todos los que fuimos candidatos aportamos a JxC más de un millón de votos, encontramos allí una representación importante. Estamos convencidos de que la Provincia y nuestros municipios deben tener un abordaje diferente al que se lleva adelante. Es cierto que el contexto es complejo, la pandemia existe, pero no estamos de acuerdo en cómo se la gestionó».

«Tenemos, respecto a CABA, dos formas de ver de qué manera se dio respuesta en uno y otro lugar. Creo que estamos ante una administración provincial con un No plan, que no coordina con Nación. Además, y ya en todo lo que pasa en el país, todos los índices empeoraron respecto al pasado gobierno», afirmó.

Preocupados por la inseguridad en la PBA, @laterritorialok junto a @cristianritondo firmamos una carta pidiendo al Gobernador de la Provincia que haga las gestiones necesarias para contar con las fuerzas federales en el conurbano. Los bonaerenses queremos vivir seguros. pic.twitter.com/eIcmQkqry4 — Lucas Delfino (@DelfinoLucasOk) March 26, 2021

El dirigente de Hurlingham se diferenció de lo expresado por el diputado provincial, y uno de los referentes del nuevo espacio, Alex Campbell. El ex funcionario de la gestión de María Eugenia Vidal indicó que, tanto la ex gobernadora como su ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo, tenían «mucho para darle», la primera como presidenta y el segundo como gobernador, al país y la provincia.

«Esto no es en contra de nadie. Somos un espacio muy diverso. Alex tiene mucha cercanía con María Eugenia, como yo la tengo con Rogelio Frigerio o con Horacio (Rodríguez Larreta). Hay diferentes expectativas de cara a lo que viene, pero quiénes serán los candidatos lo definirá la gente», remarcó.

El flamante espacio se manifestó preocupado por la inseguridad en territorio bonaerense, y junto al diputado nacional Cristian Ritondo, firmaron una carta en la que solicitan al gobernador Axel Kicillof «que haga las gestiones necesarias para contar con las fuerzas federales en el conurbano. Los bonaerenses queremos vivir seguros».

La Territorial Buenos Aires se presentó esta semana en Tigre, la conforman además de Campbell y Delfino, el ex ministro de Educación de la Nación y candidato a intendente por La Matanza, Alejandro Finocchiaro; el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina; el ex ministro de Desarrollo Social de Vidal y candidato a Intendente de San Martín, Santiago López Medrano; el Presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas; y representantes como Ezequiel Pazos (José C. Paz), Leandro Costa (Escobar), Agustina Ciarletta (San Fernando), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Gabriel Mercuri (Lomas de Zamora), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Rita Salaverry (Lujan), Guido Giana (Presidente Perón), Pablo Alaniz (Florencio Varela), Rubén Barabani (Ezeiza) y Santiago Mac Goey (Cañuelas).

Fuente: Mpquatro