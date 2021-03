Ramos Mejía: Multitudinaria marcha por María Rosa Daglio, la psicóloga que falleció tras el ataque de un motochorro

Familiares y vecinos de la psicóloga María Rosa Daglio, la mujer que falleció producto del golpe que se dio contra el piso de la vereda cuando era asaltada por un motochorro, encabezaron una multitudinaria protesta en el centro de Ramos Mejía para exigir justicia y seguridad en esa zona caliente del GBA.

El viernes pasado, Daglio golpeó su cabeza contra la vereda cuando un hombre en moto intentó arrebatarle la cartera que traía colgada de su hombro izquierdo y la hizo caer con fuerza contra el piso. Fue trasladada de urgencia al Hospital Haedo donde confirmaron su muerte unas horas después. La autopsia reveló que la psicóloga murió a causa de los golpes recibidos.

Alejandro Miguel Ochoa sería detenido tres días más tarde y quedó imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo y se negó a declarar. Tenía antecedentes, pero había sido beneficiado con la prisión domiciliaria en medio de la pandemia. Fue arrestado en su domicilio de Castelar.

El punto de encuentro de ayer fue en Rivadavia y Av de Mayo, hasta la comisaría. Los reclamos apuntaron al juez Marcelo Riquert, que benefició a Ochoa con prisión domiciliaria y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

«Estamos tratando de sacar las últimas fuerzas que me quedan. Gracias a todos los que hicieron presentes. María está presente. Queremos justicia», dijo una de las hijas de la psicóloga social asesinada.

Y agregó: «Basta de que nos maten. Como puede ser que hoy esté pidiendo por mí mamá. Hasta cuando vamos a seguir, tenemos miedo. Gracias a todos los vecinos. Tenemos que unirnos y pedir para el Estado pague, que paguen los jueces: me sacaron a mi mamá. Queremos que paguen todos los responsables. Esto no va a quedar así. Esto recién comienza. No nos van a callar».

Los vecinos denuncian una ola de delitos que no cesa. Y ahora cuentan con el apoyo de la Iglesia de La Matanza. Los sacerdotes de la Diócesis de San Justo expresaron su preocupación ante los hechos de inseguridad y firmaron una carta en donde pidieron a las autoridades municipales y policiales que «arbitren los medios necesarios para un control real del delito».

Perdoname pero no fue sólo Ramos Mejía, yo estuve ahí y es más fuimos más de 100 personas que armamos un grupo para ir en apoyo a lo que pasó con María, llevamos carteles, banderas pidiendo seguridad, llevamos los chicos de bombos, y soy testigo que hubo gente de todos lados

El texto, firmado por mas de 20 sacerdotes, expresa la «grave preocupación en torno a los sucesivos y violentos actos criminales que de forma habitual se están sucediendo» en las zonas donde están ubicadas las parroquias.

También, resaltan que por miedo durante gran parte del día las puertas de las parroquias se mantienen cerradas y que la comunidad se vio obligada a cambiar sus habitos debido al temor que sienten de ser víctimas de un robo.

El pedido está dirigido a varias autoridades, entre las que se encuentra el intendente; el Jefe de la Jefatura Departamental de La Matanza, Comisario Mayor Walter Fernández Mamani; al Comando de Coordinación Estratégica del Distrito; al jefe del Centro Operativo de Patrullas Comando Norte del Partido.

También se hizo con el fin de que le llegue a los comisarios de Ramos Mejía, Lomas del Millón, Tablada, Aldo Bonzi, Lomas del Mirador, Tapiales, Villa Insuperable, Villa Madero, Villa Luzuriaga, San Justo, Ciudad Evita e Isidro Casanova .

La carta, fue firmada por el Obispo Monseñor Eduardo García, el Obispo emérito Monseño Baldomero Carlos Martini, tambien los padres Carlos Torre, Claudio Durán, Daniel Oscar Molina, Eladio Adorno, Enrique Parasco, Fabián Fusca, Flavio Duarte, Gustavo Ortiz, Gustavo Scapino, Ignacio Rolleri, Juan Morre, Julio Chazarret , Marco Mikalonis, Mario Calvani, Norberto Figliuolo, Pablo Vernet, Pablo Zanor, Pablo Pinto Gros, Ramón Gavilán, Raúl Cuevas, Rino Venturin, Roberto Scardamaglia, Santiago Rostom, Leonardo Terzaghi y Selso Feldkircher, Sebastian Salimbene, Sergio Gianfranchi, Walter Posca.

Este pedido, se da en un contexto donde los vecinos piden más seguridad y alzan la voz en un pedido de justicia por el crimen reciente de la psicologa Maria Daglio , quién fue asaltada por un motochorro en la tarde del viernes en Ramos Mejía y murio por una hemorragia interna producto de los golpes durante el ataque.

La carta completa​

Carta de Sacerdotes y Obispo de San Justo a las autoridades de La Matanza pidiendo Seguridad: Sr. Intendente de la Matanza Fernando Espinoza Sr. Jefe de la Jefatura Departamental de La Matanza, comisario alcalde Walter Fernández Mamani Comando de Coordinación Estratégica. La Matanza Sr. Jefe del centro operativo de Patrullas. Comando Norte. La Matanza Señores Comisarios de las comisarías correspondientes a las localidades: Ramos Mejía, Lomas del Millón, La Tablada, Aldo Bonzi, Lomas del Mirador, Villa Insuperable, Villa Madero, Tapiales, Villa Luzuriaga, San Justo, Ciudad Evita e Isidro Casanova.

PRESENTE S / D Los sacerdotes pertenecientes a las jurisdicciones de las comisarias mencionadas y que a continuación firman esta nota junto con su obispo deseamos manifestarles nuestra grave preocupación en torno a los sucesivos y violentos actos criminales que de forma habitual se están sucediendo en las jurisdicciones de nuestras respectivas parroquias. Si bien el problema de la inseguridad no es nuevo notamos que se ha agudizado en estos últimos meses.

Prácticamente debemos acoger y escuchar historias de mujeres violentadas en la vía pública, robo a mano armada, ladrones en moto, inhibidores de puertas de autos, parroquias víctimas de actos delictivos (San Pio X, Stella Maris, Catedral, María Auxiliadora, San Alberto, San Roque IC, San Pantaleón y otras más) y hasta los penosos hechos de víctimas fatales fruto de intentos de robo.

Todas estas situaciones han hecho que tengamos miedo de ingresar a nuestras casas por las así llamadas entraderas, muchas familias han tenido que cambiar sus hábitos de vida, no podemos caminar tranquilamente por la vía pública por temor a sufrir algún acto de violencia en ninguna hora del día y las parroquias deben permanecer cerradas durante gran parte del día.

Por todo esto es que les solicitamos que arbitren los medios necesarios para un real control del delito al mismo tiempo que rezamos por ustedes pidiéndole al Señor los proteja en su noble tarea de dar seguridad y tranquilidad a los niños, mujeres, hombres, ancianos, familias y parroquias de nuestro barrio.

Atentamente, Mons. Eduardo García, P. Carlos Torres, P. Claudio Durán, P. Claudio Pulli., P. Daniel Oscar Molina, P. Eladio Adorno, P. Enrique Parasco, P. Fabián Fusca, P. Flavio Duarte, P. Gustavo Ortiz, P. Gustavo Scapino, P. Ignacio Rolleri, P. Juan Morre, P. Julio Chazarreta, P. Leandro Adimari.

P. Leonardo Terzaghi, P. Marco Mikalonis, P. Mario Calvani, P. Norberto Figliuolo, P. Pablo Vernet P. Pablo Zanor, P. Pinto Gross, P. Ramón Gavilán, P. Raúl Cuevas, P. Rino Venturin, P . Roberto Scardamaglia, P. Santiago Roston, P. Sebastian Salimbene, P. Selso Feldkircher P. Sergio Gianfranchi, P. Walter Posca.