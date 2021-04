Protesta por seguridad en el centro de Haedo: Petitorio al Municipio y dardos de la oposición al secretario del área

Vecinos y comerciantes, concejales y militantes de Juntos por el Cambio hicieron sentir la protesta por la ola de inseguridad en el área central de Haedo. En lo formal, hubo un petitorio que llegará al municipio, mientras que la oposición busca hacer blanco en el secretario de seguridad, Gustavo Yapura.

La protesta se inició a las 20hs del jueves, con más de un centenar de personas. Movida similar, menor en número, a la del viernes en Ramos Mejía, con los mismo argumentos. Lo hechos delictivos que ocurren casi a diario.

Algunos concejales de JxC se hicieron visibles, incluida Analía Zappulla y su esposo, Martín Culatto, exdirector de Equipamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la gestión de Patricia Bullrich. El bloque viene de firmar un pedido de interpelación al intendente, que difícilmente tenga mayoría.

VECINOS Y COMERCIANTES

Los acompañamos con la firma de un petitorio al intendente @LucasGhi que se suma a los pedidos de informe e interpelacion.

Desde el Bloque @JuntosEnMoron y @moron_ucr, y ante la creciente y preocupante ola de hechos delictivos violentos en Morón, los cuales son de público conocimiento, en el dia de hoy presentamos un pedido de interpelación al Intendente @LucasGhi.

👇🏻 pic.twitter.com/V2oMaOgGtc — Gastón Pérez (@gastonperez200) March 29, 2021

Quieren que Lucas Ghi o su secretario, Yapura, bajen al recinto. Al segundo le apuntaban ayer: «Está de vacaciones en medio de esta ola. Vamos a pedir informes», aseguraban ayer en las filas de la bancada que responde al ex intendente Ramiro Tagliaferro, junto con otros detalles que mejor esperar a confirmar.

Entre otros vecinos, se presentó también Lucas Burgos, secretario comisión de Articulación Institucional del Colegio de Abogados de Morón. «Acompaño la preocupación de los vecinos por la inseguridad», posteó en sus redes sociales.

«La única salida exitosa en el mundo ante esta problemática fue la realización de políticas integrales que resuelvan problemas sin transformarlos en otros o hasta incluso agravando otras problemáticas.

Sin duda alguna necesitamos urgentemente cárceles que reeduquen ciudadanos y no profesionalice delincuentes, un cambio estructural de décadas que no se hace en un día», agregó. En ese sentido, la actual gestión viró (como tantas otras veces) hacia la lógica pura: Kicillof no las prometió, pero se van a hacer. El proyecto fue aprobado por la Legislatura e incluyen cárceles y alcaidías. Una en Morón. No está confirmado adónde. La diputada María E. Brizzi propone hacerla a la vera de la R4, en la «Triple frontera».