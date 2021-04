Clausuraron y suspendieron la habilitación comercial de Pinar de Rocha, tras el recital de Damas Gratis en el boliche

Tras las imágenes viralizadas en redes sociales, que muestran un recital de Damas Gratis con el salón a lleno, el municipio de Morón suspendió hoy preventivamente y por 30 días la habilitación comercial del boliche Pinar de Rocha, por no cumplir con los protocolos sanitarios. El local ubicado en 2da Rivadavia al 14700, de Villa Sarmiento, fue además clausurado esta mañana.

El decreto firmado por el intendente, Lucas Ghi; el jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella y el secretario de Gobierno, Diego Spina dispone «la suspensión preventiva por 30 días de la habilitación de la firma Vaprisana SA, a raíz del incumplimiento de la normativa vigente en el local denominado «Pinar de Rocha», en la localidad de Villa Sarmiento», informó hoy un comunicado del municipio.

El decreto se suma a la clausura dispuesta esta mañana por personal municipal en ese establecimiento, a consecuencia del desarrollo de actividades comerciales que vulneran medidas de prevención contra el Covid19.

Hoy firmé un decreto que dispone la suspensión preventiva por 30 días de la habilitación de la firma Vaprisana SA. pic.twitter.com/TV53aVVWIP — Lucas Ghi (@LucasGhi) April 6, 2021

!Así como la mayoría de las y los empresarios de Morón se ajustan a las normas y los protocolos que exige la pandemia, aún acotando su margen de rentabilidad e incluso perdiendo ingresos, hay otros que hacen un culto de la picardía, el engaño y la vulneración de los límites”, expresó el intendente Ghi.

Y agregó: “A los primeros tenemos la decisión de acompañarlos, de ayudarlos a transitar esta nueva ola de la crisis sanitaria que es y será difícil para todos. Pero así como buscamos asistir con recursos y políticas públicas a quienes se esfuerzan, estamos trabajando en una salida definitiva para el problema que nos generan quienes se ensañan en no cumplir las normas y poner en riesgo la salud de las vecinas y vecinos de Morón”.

La Municipalidad de #Morón​ clausuró por 30 días el boliche Pinar de Rocha, luego del show de Pablo Lescano. — mpquatro (@Mpquatrook) April 6, 2021

Cerca de las 11.30 de hoy, personal identificado con chalecos de la Inspección General del municipio de Morón se presentaron en el tradicional local bailable ubicado en Rivadavia al 14.751 para proceder con la clausura.

Ante la presencia de personal de seguridad dentro del predio, los inspectores informaron que debían retirarse ya que el edificio debía quedar vacío antes de la colocación de las fajas de clausura en las puertas de acceso.

Desde noviembre, cuando el boliche volvió a abrir sus puertas tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, todos los lunes se lleva a cabo un evento denominado «LunesPark» que, según se anuncia en la cuenta oficial de Instagram, es una actividad con «bar al aire libre» y «sujeto al protocolo de la provincia de Buenos Aires».

Además de la musicalización de distintos invitados, esta fiesta cuenta con un show musical anunciado para la medianoche y este lunes el artista convocante fue Pablo Lescano y su grupo Damas Gratis.

La difusión en redes sociales de imágenes de este show, en donde se podía ver una multitud agolpándose junto al escenario, sin barbijo ni distancia social, encendieron la polémica ante el crecimiento en la cantidad de casos de Covid19.

La semana pasada, el Gobierno bonaerense había anunciado nuevas medidas para tratar de mitigar el contagio de coronavirus que se registra en su distrito y decretó que las reuniones sociales recreativas no podían superar las 10 personas, así como también prohibir las actividades no esenciales entre las 2 y las 6 de la mañana. Las actividades en Pinar no cesaron.

De hecho, el 25 de de marzo se vieron imágenes de jóvenes peleando en las vías del sarmiento. En ese momento no se constató de qué boliche habían salido.