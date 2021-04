Adelantarse en la fila es delito: La Provincia denunció a una joven por mentir en su DDJJ y vacunarse en Merlo contra el Covid

Otro escándalo sacudió al sistema de vacunación, aunque en este caso con una definición muy distinta por parte de la Provincia, que denunció a una joven influencer de 24 años por mentir en su declaración jurada (como personal de salud) para aplicarse una dosis de la SputnikV en un hospital de Merlo.

Antonella Delmonte no vive en ese distrito, pero su madre es empleada municipal. Su error fue hacerlo público. Posteó el carnet. Cuando trascendió la noticia, nadie le sostuvo la mano. El propio intendente, Gustavo Menéndez, reconoció que es muy sencillo burlar el sistema para acceder a la vacuna.

🗣🎙 #Vilouta910 | @gustavomenendez, intendente de Merlo, habló con @pviloutaoficial y @MarianaContar sobre el escándalo por la vacunación de una joven de 24 años, aseguró que ya se radicó una denuncia y fue contundente: "Me da mucha bronca". https://t.co/hYRTvFitpM pic.twitter.com/cDTT1wSeUh — Radio La Red AM 910 (@radiolared) April 14, 2021

Delmonte se vacunó el 9 de abril en el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo.

«El sistema permitió que una persona haga una declaración jurada diciendo que es personal de salud y que falsifique un recibo de sueldo o contrato. Evidentemente eso hay que revisarlo. Esto no está en manos del municipio. Sólo aportamos nuestra estructura para la campaña de vacunación», explicó Menéndez.

Ayer, la joven fue denunciada por el Ministerio de Salud bonaerense por «averiguación de ilícito» en la Fiscalía 3 de Morón. «Los máximos perjudicados somos nosotros, la institución y todo el proyecto y plan de vacunación que venimos desarrollando desde diciembre. Llevamos vacunadas 6800 personas y nunca nos pasó esto. Me parece que si alguien comete un ilícito debe ser sancionado como corresponde”, se lamentó la directora del Hospital Provincial Héroes de Malvinas de Merlo, Graciela Bonfiglia.

ESCÁNDALO NACIONAL: VACUNARON EN MERLO A UNA JOVEN DE 24 AÑOS, HIJA DE UNA EMPLEADA MUNICIPAL Y MILITANTE DE MENÉNDEZ



Otro grave escándalo salpica al intendente Menéndez. Un informe de Infobae revela que una joven de 24 años se vacunó en el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo. pic.twitter.com/fvtyMXNFGD — Merlo Real (@Merlo_Real) April 13, 2021

«Hay un error en el sistema, y el mismo ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, está trabajando para subsanarlo y nosotros vamos a colaborar», dijo Menéndez.

Y agregó: «Esto nos indigna muchísimo, la madre no está vacunada y está muy angustiada con la situación, porque por un lado está la hija, que hizo una tremenda inconducta, y por otro lado tiene miedo de que yo la eche porque la hija se mandó una macana y no me la voy a agarrar con ella».

Delmonte es hija de Paula Daniela Palavecino, empleada del Municipio de Merlo. En sus redes sociales, Palavecino tiene fotos junto a Karina Menéndez, hermana del intendente Gustavo y Secretaria de Desarrollo e Integración Social del Municipio. El intendente aseguró hoy que él no se vacunó.