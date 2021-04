Primera Nacional: Con el 1 a 0, Barracas se llevó mucho premio ante un Morón que no encuentra los caminos

Con muy poquito, Barracas Central dejó con las manos vacías al Deportivo Morón. Fue 1 a 0, con un gol de cabeza de Germán Estigarribia (’28PT) en la continuidad de la sexta fecha de la zona B, del torneo de Primera Nacional de fútbol.

El conjunto ‘rojiblanco’ se repuso de la caída holgada (0-3) que cosechó el domingo último ante Güemes de Santiago del Estero. Llegó así a los 9 puntos, mientras que el Gallo quedó con 7. Un tropiezo tras otro. Más doloroso que el empate sobre la hora de Instituto la fecha pasada o el papelón de Mansilla en Jujuy. Morón pierde, con los de abajo y los que lo persiguen.

El equipo de Bovaglio no encuentra la brújula. Ya no sorprende arriba, lo esperan, y de contra siempre el vulnerable. También de arriba. Mucho para arreglar. Los ingresos de Ákerman y Pacheco le dieron un poco más de precisión. La pregunta es por qué no son titulares. Los chicos vuelan, siguen verdes.

#PrimeraNacional

Zona B



Guemes Santiago del Estero 13

Independiente Rivadavia 13

All Boys 10

Brown Adrogue 10

Defensores de Belgrano 9

Barracas Central 9

San Telmo 8

Gimnasia Jujuy 7

Moron 7

Santamarina 6

Almagro 6

Tristan Suarez 6 pic.twitter.com/bLy3oiZho7 — Walter Safarian (@waltersafarian) April 17, 2021

-Síntesis-

Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Matías Acuña, Bruno Cabrera, Gonzalo Paz y Enzo Ybáñez; Luciano Romero, Dylan Glaby, Iván Tapia y Lucas Colitto; Germán Estigarribia y Mauro Albertengo. DT: Rodolfo De Paoli.

Dep. Morón: Matías Mansilla; Cristian Broggi, Cristian Paz, Franco Verón y Leonel Bontempo; Gastón González, Cristian Lillo y Luciano Guaycochea; Matías Gómez; Alan Salvador y Tobías Zárate. DT: Lucas Bovaglio.

Gol en el primer tiempo: 28m. Estigarribia (BC)

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Facundo Stable por Romero (BC) y Damián Akerman por Guaycochea (DM); 25m. Guillermo Villalba por Salvador (DM); 31m. Andrés Imperiale por Albertengo (BC); 36m. Santiago Naguel por Gómez y Alan Schonfeld por Lillo (DM); 42m. Juan Manuel Vázquez por Estigarribia y Daniel Martínez por Colitto (BC).

Cancha: Barracas Central. Arbitro: Pablo Giménez.