Morón volvió a sufrir en el fondo y en el final: Ahora fue Independiente Rivadavia el que le levantó un 0-2 en el NFU

Morón volvió a sufrir en el arco, en el fondo y en el final. Hoy fue Independiente de Rivadavia el que lo empató, tras estar dos goles abajo y sin que nadie pudiera imaginar que podía tener reacción, salvo por los fantasmas y los errores del conjunto de Lucas Bovaglio, que lleva cuatro sin triunfos.

El Gallo cayó a la mitad de la tabla del Grupo B de la Primera Nacional. Por el contrario, el conjunto visitante se mantiene bien arriba, con 15 puntos, e invicto.

Todo era Morón hasta el último cuarto. A los 17 minutos del complemento asomó la figura de Gastón González, luego de un tiro libre y una habilitación de un compañero, anotó de cabeza la apertura del marcador en el NFU.

FINAL DEL PARTIDO



Moron e Independiente Rivadavia empataron 2 a 2. pic.twitter.com/1waWHhdGnv — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) April 25, 2021

El segundo gol de Morón fue casi similar, tras otro tiro libre de derecha a izquierda. A los 23′, Cristian Paz, luego de una carambola en el área chica, superó la valla del Pity Aracena reventando la pelota hacia el fondo del arco.

El descuento llegó rápido a los 32′ por medio de un potente cabezazo de Matías Quiroga, luego de un centro de Leandro Berti. Fue después de una buena respuesta del arquero debutante en el arco local: Juan Martín Rojas, quien tenía sobre sus hombros de tratar de hacer olvidar los horrores de Mansilla.

Pero Morón estaba nervioso y no contenía marca alguna. Independiente tiraba pelotazos de cualquier forma, hasta que a los 49′, una mala salida de Rojas dejó el arco servido a Daniel Imperiale, quien tomó un rebote y la clavó. Dejavú de lo que pasó hace dos semanas. Morón terminó sufriendo con una línea de cinco que no marca y con otro arquero que no ofrece más confianza.

Síntesis

Deportivo Morón: Juan Rojas; Cristian Broggi, Cristian Paz, Franco Verón y Leonel Bontempo; Gastón González, Norberto Palmieri, Alan Salvador y Germán Pacheco; Matías Gómez y Tobías Zárate. DT: Lucas Bovaglio.

Independiente Rivadavia: Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Paolo Impini, Alejandro Rébola y Franco Godoy; Sebastián Navarro, Facundo Fabello, Leandro Berti y Pablo Palacio; Daniel Imperiale y Juan Manuel Romero. DT: Gabriel Gómez.

Estadio: Deportivo Morón.

Árbitro: Maximiliano Ramírez.

Goles: ST 17′ G. González (DM), 23′ C. Paz (DM) y 32′ M. Quiroga (IR).