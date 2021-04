El jefe de un hospital de Moreno pide «dejar de pelotudear» y alarma: «Si esto no es colapso, el colapso donde está»

Colapsado». El futuro tan temido ya llegó. El director ejecutivo del Hospital Zonal General de Agudos «Mariano y Luciano de la Vega» de Moreno realizó una suerte de catarsis en las redes sociales con una serie de mensajes a la comunidad. Una realidad de la cual el Gobierno advierte, pero nunca se hace cargo. Las camas y respiradores que se compraron ya están ocupados, y aparecen «más casos» y «más muertos». «Si esto no es colapso, el colapso donde está», se preguntó en su cuenta personal Emmanuel Alvarez, quien está a cargo de esa dependencia desde marzo del 2020 y es partidario de la cuarentena.

«Los pacientes van de acá para allá, hay gente con oxigeno en máscara, muertos, gente joven intubada, más muertos. No hay hora ni día, todos están trabajando a full. Si esto no es colapso, ¿el colapso donde está?», escribió sobre la situación de su hospital, emplazado en avenida Libertador 710.

«Está claro que no lo hacemos por plata ni tampoco por reconocimiento, honor ni gloria. Lo único que pedimos es respeto y buen trato al equipo de salud. Y que se dejen de pelotudear los que saben que están pelotudeando», cerró.

Emmanuel Álvarez, director del Hospital de Moreno. pic.twitter.com/C7m7uvaQ7Q — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 25, 2021

Horas más tarde, avanzó con una suerte de carta abierta a la que tituló como «Un grito desesperado desde el Conurbano». «Es grito porque no se oye la voz de la mayoría, desesperado porque no hay calma donde reina la muerte y es desde el Conurbano porque trabajo en Moreno, tierra ‘africanizada’, donde la comunidad y el equipo de salud es ejemplo de lucha contra el COVID», comienza el escrito, también publicado en su cuenta de Facebook.

«No es sólo mío. Es el grito de los que estamos en las trincheras de los hospitales o clínicas de este u otro lado de la General Paz, de todos los que perdimos seres queridos, rezamos por un hermano o una madre enferma, de todos los que tememos el contagio», agrega. También le escribió al Presidente.

Luego, señala por qué encuentra en el retorno a la fase 1 una medida de imprescindible contra la propagación del virus. «Es para reducir drásticamente la circulación de personas, disminuir aceleradamente los contagios y la ocupación de camas porque en esto se nos va la vida», dice sin vueltas.

«Les pido que nos crean que no es un capricho, una postura ideológica o algún tipo de oportunismo. Lo que estamos viviendo adentro de los hospitales estos últimos días no lo vivimos jamás. El sistema está colapsando», asegura.

Alvarez también se mostró en sintonía con lo expresado por el empresario Claudio Belocopitt, dueño de una de las principales prepagas médicas del país, quien había señalado que tanto Nación como el gobierno porteño estaban «pelotudeando en la cubierta del Titanic» en relación a las idas y vueltas sobre la presencialidad de las clases en función de los aumentos de contagios.

Salud y Economía. No hay dilema, la economia es una actividad humana y no hay humanidad sin salud. La estrategia es el cuidado colectivo, autocuidado y solidaridad. pic.twitter.com/jG8BdRD5AN — Emmanuel Alvarez (@Emmanue58518732) January 17, 2021

«Ya embestimos al iceberg y sólo nos queda organizar de la manera más rápida y ordenada el descenso a los botes. Sólo tenemos una oportunidad. Quizás ya sea tarde para evitar el colapso pero sí puede menguarse y evitar que la segunda ola se sostenga alta», sostiene el director del hospital de Moreno.

«Argentina está entre los países con una campaña de vacunación permanente en medio de una disputa global. A pesar de este mérito innegable y con el 60% de la población mayor a 60 años con al menos una dosis, el colapso es imparable. La nueva ola es mucho más contagiosa y mucho más letal», añade el responsable del hospital de Moreno.

Y tras ello, enfatiza: «La circulación de las cepas de Manaos y Británica en el AMBA es un hecho y está demostrado estadísticamente que la cepa brasileña, por ejemplo, ha matado en su región en tres meses lo que mata en un año».

Alvarez agregó: «Nosotros vemos todos los días casos más agresivos en personas jóvenes, muchas de ellas sin factores de riesgo conocidos. A diferencia de la primera ola, los contagios en edades infantiles y en mujeres embarazadas están aumentando».

Luego, la publicación del director del centro de salud de la zona Oeste alerta sobre lo que podría llegar a pasar si la situación se agrava aún más.

«Llegará un momento donde la muerte nos meta un gol por posición adelantada, donde finalmente la angustia, el dolor, la impotencia y el agotamiento de los trabajadores y trabajadoras de la salud se sinteticen en el último respiro antes del hundimiento. Solo el tiempo dirá cuánto más podamos resistir».

Seguimos reforzando el programa Cuidar a los que Cuidan a través de la red provincial de salud mental de @BAProvincia. Hoy recorrimos el hospital Mariano y Luciano de la Vega, la UPA 12 de #Moreno; el @HigaRoque y el hospital Sbarra de #LaPlata.@SubsSaludMental@julietacalmels pic.twitter.com/vpoOHrmhKt — SaludBAP (@SaludBAP) April 29, 2021

«Todos y todas tienen que entender lo que significa este colapso y lo que significará si empeora, como un Titanic que se hunde sin dar tiempo de subirse a los botes», continúa el posteo.

«El colapso son nuestros compañeros y compañeras de trabajo que fallecieron, los cada vez más pacientes jóvenes de entre 30 y 50 que están intubados y se nos van de las manos, las cepas mutantes circulantes, la mayor incidencia en niños y niñas internados, los llamados de seguimiento a domicilio que nunca llegan, las ambulancias paradas en las puertas de las clínicas esperando una cama que no va a llegar, el tubo de oxígeno que se va acabar, las ambulancias que no van a llegar, los muertos en las casas, en las calles, los muertos que morirán sin respirador», se explaya.

Y antes de culminar con su descargo por la situación que atraviesa desde hace más de un año el personal de salud, advierte: «El AMBA es un dique de contención para las provincias. Cuando el virus alcance a las provincias y distritos más pobres del país donde hay un escaso o nulo sistema de salud, donde no hay más oxigeno que en el aire, donde no hay casi agua para tomar o donde no hay un solo médico en decenas de kilómetros, ¿qué harán?, ¿qué haremos?».

Finalmente, Alvarez indica: «Pedimos a gritos que frenen los contagios y el colapso en marcha. Todos ya saben cómo hacerlo. Algunos dirán que soy uno más que le gusta hablar de salud y no de economía, y tienen razón porque soy un simple médico», admite.

«Pero antes de eso aprendí que una persona enferma, una familia en duelo o un muerto, no pueden trabajar. La condición base para trabajar y producir riqueza es estar sano y luchar por eso. Para despertar, primero hay que saber dormir. La economía es una actividad humana y sin salud no hay humanidad posible», sostiene.

Y concluye: «Nosotros y nosotras seguimos en esta trinchera. No tenemos tiempo para llorar a pesar de que tenemos razones, pero no les vamos a dar el gusto. No vamos a permitir que a ningún habitante de esta tierra le falte oxígeno, un respirador, o una cama donde morir cuidado y dignamente acompañado», se compromete.

